"Я идиот". Политики, которые нарушили правила самоизоляции

Министр здравоохранения Новой Зеландии назвал себя идиотом и попросил об отставке из-за нарушения правил самоизоляции, действующих в стране. Его не уволили, но понизили в должности.

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В прошедшие выходные Дэвид Кларк сел в машину и отправился с семьей на пляж в 20 минутах езды от своего дома. Министр признал, что это было "прямым нарушением принципа режима самоизоляции".

Кларк предложил премьер-министру Джасинде Ардерн свою отставку, но она решила оставить его в министерстве здравоохранения из-за кризисной ситуации.

Кларк также служил в министерстве финансов — с этой позиции он был снят.

В воскресенье из-за похожего нарушения с должности ушла главный санитарный врач Шотландии Кэтрин Калдервуд. В субботу таблоид The Sun опубликовал фотографии Калдервуд с семьей на пляже в более часа езды на машине от их дома в Эдинбурге.

В Новой Зеландии зарегистрировано 1160 случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался. В Шотландии — почти 4 тыс. инфицированных, 222 человека скончались.

Какие правила нарушили Кларк и Калдервуд?



И в Шотландии, и в Новой Зеландии действует режим самоизоляции, при котором граждан просят оставаться дома и выходить только на работу (если работать дома нельзя), за продуктами и ради физических упражнений, соблюдая дистанцию в два метра.

Власти также просят не совершать поездок на транспорте, если в этом нет острой необходимости.

В Новой Зеландии о переходе на эти правила было объявлено 25 марта, и в первые же выходные после объявления министр здравоохранения отправился на машине из своего дома в городе Данидин на ближайший пляж в 20 км от его дома.

Кларк рассказал об этой поездке премьер-министру из-за еще одного нарушения, которое он совершил ранее. На прошлой неделе Кларк отъехал на небольшое расстояние от дома, чтобы покататься на горном велосипеде. Его фургон, припаркованный у начала трейла, — с фотографией самого министра на боку — запечатлели фотографы.

"Да, люди могут выходить на улицу, чтобы побыть на свежем воздухе и могут для этого недалеко отъезжать от дома. Но мы просим избегать занятий спортом с высоким риском получения травм. Министры должны следовать этим рекомендациям", — неделю назад сказала Джасинда Ардерн.

В Шотландии Доктор Калдервуд нарушила правила о необязательных поездках на транспорте. Она поехала на машине с семьей из основного дома в Эдинбурге в свой второй дом на морском побережье в графстве Файф, расположенный на расстоянии 70 км от шотландской столицы. На пляже около второго дома семью Калдервуд сфотографировали газетчики.

Доктор Калдервуд была лицом общественной кампании правительства Шотландии, призывавшей людей оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Она появлялась в видеосюжетах с этим посланием и участвовала в брифингах для прессы рядом с Первым министром Шотландии Николой Стерджен.

Какой была реакция на нарушения?



В Новой Зеландии Дэвид Кларк сам попросил об отставке.

"Как министр здравоохранения, я несу не только ответственность за исполнение правил, но еще и должен сам быть примером для других новозеландцев", — сказал он.

"В то время, когда мы просим новозеландцев пойти на беспрецедентные жертвы, я подвел всю команду. Я был идиотом, и я понимаю, почему люди на меня разозлятся", — добавил министр здравоохранения.

Премьер-министр Джасинда Ардерн подчеркнула, что при нормальных обстоятельствах Кларк был бы уволен, но сейчас страна "не может позволить себе нарушения в работе сектора здравоохранения".

"Это единственная причина, по которой Доктор Кларк продолжит работать. Но он должен заплатить. Он нарушил правила. Я лишаю его роли в министерстве финансов и понижаю в звании в кабинете министров", — добавила Ардерн.

В Шотландии главный санитарный врач Кэтрин Калдервуд заявила, что уходит с поста после дискуссии с главой страны Николой Стерджен.

Стерджен приняла отставку, сказав, что ошибка доктора Калдервуд "может стать отвлекающим фактором и подорвать доверие населения к кампании самоизоляции в переломный момент".

По словам главы полиции Шотландии Иена Ливингстона, после появления фотографий доктору Калдервуд было выписано официальное предупреждение о нарушении режима самоизоляции.

"Правовые предписания о том, когда уместно покидать свой дом, относятся ко всем. Люди не должны по своему разумению подстраивать их под личные обстоятельства", — добавил Ливингстон.

Примеры в России



В России также есть примеры, когда из-за нарушения режима самоизоляции чиновники лишаются своих должностей.

Нарушение карантина стало причиной увольнения главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края. СМИ затем сообщили, что ее имя — Ирина Санникова. В ее отношении было возбуждено уголовное дело.

Ее обвиняют в том, что после приезда из Испании она не самоизолировалась, а продолжала преподавательскую деятельность в университете, участвовала в конференциях и посещала различные учреждения и ведомства. Затем у нее ухудшилось самочувствие и после госпитализации тест на Covid-19 дал положительный результат.

После госпитализации врача, по данным регионального минздрава, на коронавирус были проверены 1,2 тыс. человек. В итоге инфекцию заподозрили у 12 человек, под наблюдением в режиме самоизоляции оказались около 300 человек.

Также грозит увольнение еще одной нарушительнице карантина из Удмуртии, вернувшейся из-за границы. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, нарушительница работает в одной из администраций муниципалитета.

"Я дал распоряжение разобраться в ситуации подробно, провести расследование, и если этот факт нарушения карантина подтвердится, то, конечно, с человеком нужно расставаться, увольнять. Потому что такие сотрудники не могут работать в органах муниципальной и государственной власти", — сообщил руководитель на своей странице "ВКонтакте".