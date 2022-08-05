"Я лояльна к Эстонии, хотя она хочет меня выгнать из-за паспорта". Истории студентов-россиян, которых вынуждают уехать, не завершив учебу

С 30 июля жизнь россиян, окончивших эстонские вузы (бакалавриат или магистратуру), обучающихся в них или только поступивших, сильно осложнилась. Теперь они не смогут претендовать как на получение временного вида на жительства, так и на его продление на основании учебы или только что полученного диплома. Rus.Delfi.ee попросил правительство прокомментировать такое решение, и, ожидая ответа, пообщался с теми, чьи жизни оказались буквально перечеркнуты.

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"Эстонские налогоплательщики заплатили за нас, а мы вынуждены уезжать в Грузию"



(Фото из личного архива Николая)

Николай родился в Екатеринбурге, но большую часть жизни прожил в Москве. Работает в двух компаниях в Эстонии на неполную ставку. Также преподает программирование детям в Нарве и в Таллине. Его ВНЖ действует еще год, дальше — неизвестность.

"Данное решение может отразиться на нас так, что у моих друзей, а в перспективе и у меня не будет легальных способов пребывать в Эстонии. Как следствие, необходимо будет либо уезжать в условную Грузию, либо возвращаться в Россию, что не является вариантом, так как мне и моим друзьям грозят реальные сроки за активную позицию против войны в Украине," — говорит Николай в разговоре с корреспондентом Delfi.

Он подчеркивает, что плотно связал свою жизнь с Эстонией, и грядущие изменения несут для него ощутимые трудности. "Прежде всего, меня связывает с Эстонией желание здесь жить. Кроме того, в Эстонии у меня жена, работа, учеба, машина и так далее", — отмечает молодой человек.

Николай из тех людей, которые, переехав, начинают учить язык страны, в которой живут, причем небезуспешно. "Экзамен по эстонскому в университете я сдал на В2 год назад, но уже кое-что подзабыл. Я бы сказал, что у меня сейчас В1 с натяжкой, поскольку большую часть времени я провожу в Нарве, а здесь довольно плохо с практикой эстонского. По работе и учебе у меня больше используется английский", — говорит студент.

Николай уверен, что ситуация, которая складывается в свете таких ограничений, абсурдна и противоречит здравому смыслу: "Главный месседж, который хотелось бы донести в текущем контексте — не стоит заниматься популизмом, рассчитанным на правый и консервативный электорат, коим, на мой взгляд, являются последние постановления. Нужно оценивать степень абсурда ситуации: эстонские налогоплательщики заплатили нам за обучение, предоставили общежитие и стипендии, целый год мы учили эстонский и учимся сейчас на ключевые, необходимые специальности для Эстонии (IT, учителя, молодежные работники). И вдруг нам говорят, что не хотят нам продлевать ВНЖ. По сути, вынуждают уезжать, пытаясь это связать с войной в Украине. При этом я сам занимался волонтерством в крупнейшем центре транзитных беженцев в Эстонии, а моя жена, тоже гражданка России и студент в Эстонии, являлась до недавнего времени координатором этого центра беженцев".

"Студенты призывного возраста, которые вернутся в Россию, пойдут в армию"

(Фото из личного архива Адама)

Адам родом из Чечни, он IT-специалист, приехал в Эстонию по учебной программе, направленной на развитие IT-технологий, два года назад и уже завершил курс эстонского языка на В2. Более того, он уже приносит пользу эстонскому обществу как специалист.

"Я сотрудничал с Vita Tiim (центр по работе с детьми и молодежью в Нарве — Ред.) — мы разрабатывали приложение. Сейчас я работаю в Нарвском колледже над инструментарием для проекта, анализирующего речь эстоно- и русскоязычных школьников. В свободное время я работал над инструментарием для изучения эстонского языка, недавно ребята из Польши предложили мне принять участие в разработке приложения для психологической помощи беженцам, теперь я работаю и над этим" — рассказывает Адам о своей рабочей деятельности.

Сейчас он в растерянности — его ВНЖ тоже действует еще год, однако до получения диплома ему остается два года. Да и в целом, молодой человек давно решил связать свою жизнь с Эстонией — он усиленно старался интегрироваться в общество, ходил на специальные курсы, учил — и довел до приличного уровня — язык. Программа, на которую он поступил, подразумевала, что первый год студенты только учат эстонский язык в ускоренном режиме, и уже в оставшиеся три года осваивают основную программу. ВНЖ же студентам изначально выдали на 3 года.

"Ребята, которые старше на год, рассказывали, что им звонят из полиции и говорят, что даже продлевать ВНЖ не будут. Не говоря уже о том, что не будет возможности работать дальше и как-то принимать участие в жизни Эстонии. Похоже, что я не смогу даже окончить университет здесь. При этом, если почитать само постановление, то там не сказано, что продлевать вид на жительство нельзя. Несмотря на это, полиция отказывается это делать", — говорит россиянин.

Адам отмечает, что университет сообщил студентам, что позволит им каким-то образом закончить обучение. Молодой человек предполагает, что речь здесь идет о дистанционном обучении. Тем не менее, объясняет Адам, решение правительства все равно стало неприятностью для большинства студентов.

"С одной стороны, мы учили язык. С другой стороны, студенты мужского пола, которые вернутся в Россию, будут вынуждены пойти в армию. Многие, как и я, призывного возраста, и, к сожалению, там ситуация с армией совершенно не такая, как в Эстонии. Добавим к этому, что многие студенты занимались поддержкой украинцев, жертвовали деньги и открыто высказывались в социальных сетях против военных действий. Я думаю, дома их не ждут. Проблематично будет в таких условиях продолжать обучение".

В Россию, в случае, если ВНЖ все-таки не продлят, Адам не поедет. Как вариант — Грузия, там ему можно будет находиться в течение года без визы и ВНЖ.

"В Россию я не думаю возвращаться. Многие студенты переживают из-за возможности уголовного преследования. Не все, но есть такие. Но я из Чечни, и мне еще сложнее будет. Там нет вообще никакого суда и следствия, там полная анархия. Я туда не хочу возвращаться. Если что — поеду в Грузию, но это — крайние меры, если эстонское правительство никак не решит ситуацию. Другого выхода у меня не будет.

Но нам очень бы этого не хотелось. Я два года тут прожил, есть ребята, которые больше — три, четыре, пять. Меня никто не заставлял проходить курсы интеграции, мне просто было интересно. Я изучал эстонский язык и мне было это интересно. Очень не хотелось бы оказаться в ситуации, когда опять придется интегрироваться в новое общество, не зная, что тебя ждет дальше.

До всего этого я хотел развивать инструменты для изучения эстонского языка, так как вижу, что очень многого еще не хватает. Можно использовать технические решения, которые применяются для изучения английского, например. Но теперь мотивации у меня стало меньше".

"Среди моих сокурсников нет ни одного, кто бы поддерживал войну"

(Фото из личного архива Ольги)

Ольга — студентка Нарвского колледжа Тартуского университета. Она родилась в Тамбове и переехала в Эстонию в 2019 году по программе для иностранных студентов.

"О программе мне рассказал мой лучший друг, тоже переехавший сюда. До этого я годами выискивала возможность уехать из России в страну, соответствующую моим ценностям. Я выступала за демократию и свободу слова, боролась с дискриминацией по половому, расовому и национальному признаку, боролась с предубеждениями в адрес нейроотличных и ЛГБТ-людей, вела блог, в котором освещала эти вопросы и призывала людей бороться с несправедливыми законами РФ", — рассказывает Ольга.

В Эстонии девушка, по ее словам, нашла тот самый дом, который так долго искала. Ее знакомые, опираясь на сведения, полученные из российских СМИ, говорили, что здесь ее ждут только русофобия и ущемление прав из-за цвета паспорта, но за три года Ольга ни разу не заметила предвзятого отношения к себе.

"Напротив, после переезда сюда я была поражена тем, что впервые почувствовала себя в полной безопасности — защищенной, услышанной и заслуживающей человечного отношения. Эстония очень много сделала для меня — дала бесплатное образование и год интенсивного изучения языка, кучу возможностей для изучения культуры, интеграции в общество. Конечно, я моментально полюбила Эстонию. А как не полюбить страну, которая всеми своими действиями будто говорила: "Нам все равно, откуда ты приехала и кто ты, мы хотим, чтобы ты стала для нас своей?", — признается студентка.

Ольга пользовалась всеми возможностями для интеграции. Учебные поездки, культурные мероприятия, волонтерство. Она также была и прилежной студенткой — вплоть до последнего семестра ее средний балл был 5,0. Язык Ольга тоже выучила и сдала государственный экзамен на уровень B2. В Эстонии девушка нашла работу и вышла замуж за того самого друга, благодаря которому здесь и оказалась.

"За последние три года я прожила здесь маленькую счастливую жизнь. И верила, что останусь здесь навсегда, получу образование и пойду работать учительницей в Нарве (я хотела пойти работать на полставки уже этой осенью, до того, как закончу учебу, — из-за нехватки учителей на работу берут даже тех, кто еще не окончил бакалавриат) или каком-нибудь маленьком эстонском городке. Чудесные люди, культура и язык, красивая природа, отсутствие бюрократии, быстро развивающаяся экономика, человечные госорганы, безопасность и спокойствие — мне нравилось все", — делится она своими мечтами.

Теперь же девушка в растерянности и не знает, что делать.

"Я не смогу продолжить обучение в магистратуре или найти работу по профессии — получение ВНЖ для меня теперь закрыто. Я не смогу даже закончить свое обучение, как мне сообщила по телефону сотрудница, которая просила меня забрать заявление о продлении ВНЖ. Среди россиян, переехавших в Эстонию по нашей программе, нет ни одного человека, который бы поддерживал войну, Путина или какие-либо действия российских властей в целом. Все мои однокурсники выступают против войны, посещают митинги, жертвуют деньги Украине. Потраченные государством на наше образование деньги налогоплательщиков, время и силы, вероятно, значения не имеют. Наши взгляды — тоже. Имеет значение только неправильный цвет нашего паспорта, который ставит крест на нашем будущем.

Сразу после начала полномасштабной войны я начала ежедневно и чуть ли не круглосуточно мониторить новости, делиться информацией у себя в соцсетях, я даже разблокировала для этого свой старый блог, в котором еще оставалось около 6 тысяч подписчиков. Я жертвовала деньги ВСУ, украинским фондам и организациям, помогающим украинским беженцам, собирала вещи и деньги для беженцев в Нарве, а в апреле пошла волонтерить в только что открывшийся центр помощи транзитным беженцам. И распространение информации, и поддержка санкций, и открытое осуждение Путина, властей и вооруженных сил РФ, и, тем более, финансовая помощь ВСУ — все это в России считается преступлением. Выкладывая первый пост, я поняла, что либо я завяжу язык узлом и буду молчать, либо дорога в РФ мне закрыта. Иначе мне грозит тюрьма. Сейчас, когда Эстония буквально сказала, что наша позиция и действия роли не играют, что нам всем нужно ехать обратно в Россию, где нас будут ждать с распростертыми наручниками, я чувствую себя так, будто у меня выбили землю из-под ног.

Конечно же, я лояльна к Эстонии. Даже несмотря на то, что Эстония хочет меня выгнать из-за моего паспорта. Но я верю, что это решение отдельных людей, а не эстонского общества и страны в целом".