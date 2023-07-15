"Я никогда не был за Путина". Суд в Киеве отправил в СИЗО настоятеля Киево-Печерской лавры Павла; он отрицает обвинения в поддержке России

Соломенский районный суд Киева арестовал наместника монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополита Павла (мирское имя Петр Лебедь) по подозрению в подрывной деятельности против Украины.

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Суд постановил содержать священника под стражей до 14 августа, но в качестве альтернативы он может внести залог в размере 33 млн 300 тыс. гривен (около 890 тыс. долларов).

Арест проведен в рамках нового расследования СБУ. Митрополиту Украинской православной церкви Московского Патриархата вменяются сразу несколько статей, в частности, он обвиняется в отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Сам Павел отрицает обвинения в свой адрес и настаивает на том, что не совершал ничего противозаконного.

Митрополит попал в поле зрения СБУ давно. В апреле этого года суд назначил ему 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета.

В ходе судебного заседания в пятницу прокурор процитировал несколько высказываний Павла из его телефонных разговоров.

Среди прочего он говорил следующее: "придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся на мир и тут же пихают оружие", "в Тернополе уже все друг друга бьют и отдают прямиком на фронт — наверное, они делают это, чтобы выбить восточную и центральную Украину, там будет процветать вся эта бандеровщина", и "Америка воюет с Россией до последнего украинца".

Митрополит заявляет, что готов поклясться на Библии в своей невиновности.

"Это все неправда. Я никогда не был за агрессора, я никогда не был за Путина", — сказал он.

"Меня называют „Паша-Мерседес", но я уже не „Мерседес", я уже „Тесла", на постоянном заряде", — сказал Павел в зале суда, имея в виду электронный браслет, который ему пришлось долго носить и который, по его словам, постоянно разряжался.

Свое прозвище "Паша-Мерседес" священник получил в результате ряда журналистских расследований в отношении его благосостояния сомнительного происхождения.

Новые доказательства

Новое подозрение Павлу следователи объявили 13 июля.

"Документально подтверждено, что за день до оглашения первого подозрения от СБУ (весной этого года — Ред.) митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства. Подсудимый также назвал российскую вооруженную агрессию против Украины „гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года", — говорится в сообщении спецслужбы.

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На основании этого было начато новое расследование по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также по статье об оправдании и отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Наказание по этим статьям предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ против УПЦ

Осенью 2022 года Служба безопасности Украины провела многочисленные обыски в храмах и монастырях Московского Патриархата и заявила, что нашла доказательства сотрудничества представителей УПЦ с российскими властями.

По этим материалам был возбужден ряд уголовных дел.

1 декабря 2022 года Владимир Зеленский объявил, что украинская церковь должна стать на путь духовной независимости от Москвы, а ряд иерархов УПЦ попали под санкции за связи с Россией. Среди них был и митрополит Павел.

30 марта УПЦ было предписано покинуть территорию Киево-Печерской Лавры, но она отказалась подчиниться постановлению суда, а митрополит Павел стал главной движущей силой сопротивления украинским властям в их попытках взять под контроль помещения Лавры.

1 апреля Павел Лебедь был задержан и отправлен под домашний арест.

И тогда и сейчас его обвинили в оправдании российской агрессии и разжигании межрелигиозных конфликтов.

Павел возглавляет монастырь УПЦ МП в Киево-Печерской лавре почти 30 лет, с 1994 года.