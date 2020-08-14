"Я пока жив и не за границей". Лукашенко опроверг слухи о побеге из Беларуси
Foto: AFP/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что он покинул страну, сообщает "БелТА". Так президент начал совещание по ситуации в строительной отрасли.

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"Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают, — сказал Лукашенко. — Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли".

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет Лукашенко покинул страну. Появились предположения, что президент улетел из страны на фоне протестов.

О готовящемся бегстве Лукашенко из страны писали оппозиционные Telegram-каналы, которые отмечали его отсутствие в публичном пространстве последние несколько дней. Публиковавшиеся государственными СМИ Беларуси видео совещаний с участием Лукашенко они называли заранее сделанными заготовками.

Как сообщает РБК, 12 августа на территории Беларуси были замечены два лайнера Ту-134 российских ВКС в модификации, предназначенной для перевозки высшего командного состава.

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