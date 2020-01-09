"Я попал в ад". Расстрелявший сослуживцев солдат попросил прощения у их семей

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщает gazeta.ru.

"Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода, терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете. Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда […] Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь", — написал солдат.

Как сообщалось, 25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены. Срочника задержали в тот же день. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом, проводятся следственные действия, в том числе экспертизы.

Позже Следственный комитет возбудил также уголовное дело по факту неуставных отношений в воинской части, в рамках которого Шамсутдинов и еще несколько срочников признаны потерпевшими, сообщил адвокат солдата Равиль Тугушев. Судебное заседание по делу назначено на январь 2020 года.

Тугушев со ссылкой на самого Шамсутдинова заявил, что перед тем, как заступить на боевое дежурство в день преступления, он спал не более четырех часов. "Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа — спать ему не давали сослуживцы.

При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия", — заявил адвокат.

В день нападения Шамсутдинов находился на боевом дежурстве. Перед сдачей караула он снова заснул — прямо на полу, однако, его в очередной раз разбудили. По данным телеграм-канала Mash, солдата заставляли отжиматься и бегать — в том числе и в химзащите, чтобы он не спал.

При сдаче поста Шамсутдинов должен был снять магазин и поставить оружие в спецместо, однако, вместо этого он открыл огонь по сослуживцам.

По данным СМИ, во время дачи показаний он заявил, что открыл огонь по сослуживцам, поскольку в этот день лейтенант угрожал ему изнасилованием. Тот якобы обещал надругаться над ним сразу после окончания боевого дежурства.

Ранее о возбужденном деле, по которому солдат-срочник проходит в качестве потерпевшего, СМИ сообщил его отец Салим Шамсутдинов. "Когда я был в Чите, следователь мне рассказал, адвокаты сейчас просто подтверждают. Там отдельное уголовное дело о неуставных отношениях, Рамиль — потерпевший. У него сняли же побои: у него и старые были, и новые побои. А какие там фигуранты, я не знаю. Это лишний раз подтверждает, что он подвергался дедовщине, и вот это все — результат того, что произошло. Надо это дело тщательнее расследовать", — заявил он изданию "Подъем".

В конце ноября отец солдата навестил сына в читинском СИЗО и рассказал, как прошла их встреча. По его словам, юноша долгое время молчал и смотрел на него "тяжелым взглядом".

"Потом спросил: "Папа, почему я здесь? Что я здесь делаю? Ты что, гнал?". Я ничего ему не ответил. Я ему всю жизнь рассказывал, что у нас хорошая армия. Что служить должен каждый мужчина. Что офицеры к солдатам всегда относятся по-отечески. А теперь молчал и не мог объяснить, как он оказался в этом гадюшнике", — рассказал Салим Шамсутдинов порталу Ura.ru.

Во время встречи он передал сыну теплую одежду, конфеты и сигареты. По его словам, у Рамиля не было соответствующих погоде вещей. Он также отметил, что его сын не улыбался. Он сильно похудел — примерно на 15-20 кг, заявлял Шамсутдинов-старший порталу Life.ru.