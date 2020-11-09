"Я сыт по горло". Март Хельме подает в отставку с поста министра внутренних дел Эстонии

Министр внутренних дел Март Хельме в понедельник на пресс-конференции сообщил, что уходит в отставку с поста министра.

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"Вчера вечером, посмотрев на всю эту клевету и ложь, которую продуцируют эстонские СМИ, я решил подать в отставку. Я сыт по горло. Я не сделал ничего такого, что подорвало бы обороноспособность Эстонии. Я не говорил ничего такого, о чем не говорят американские СМИ. Свободные американские СМИ", — сказал Хельме. Он отметил, что Джо Байден не является президентом США, он является лишь избранным президентом и его полномочия будут подтверждены только после окончания всех судебных разбирательств.

Хельме отметил, что никто не сможет "надеть на него намордник": ни журналисты, ни премьер-министр, ни президент, ни фракция, ни кто-либо другой. "Я буду говорить то, что считаю нужным. То, что у меня на сердце. И никто не заставит меня замолчать", — заявил Хельме.

"Но для того, чтобы не подвергать опасности нашу деятельность в нынешнем правительстве — а у нас не доделано много важных вещей — , чтобы не подвергать опасности наш референдум, я решил подать в отставку", — продолжил министр.

"И что бы вы вообще без меня делали? Вы же ведь вообще не можете без меня жить. Пять лет я давал вам работу и хлеб, а вы этим злоупотребляли", — обратился Хельме к журналистам.

Глава EKRE Мартин Хельме (сын Марта Хельме) добавил, что кандидатура нового министра внутренних дел пока неизвестна. "Обязательно найдем хорошего кандидата", — пообещал он.

"Сегодня появилась новость, что оппозиция хочет выразить Марту Хельме вотум недоверия, но мы им такой радости не доставим. В коалиции не было требований об отставке", — добавил Хельме-младший.

В связи с добровольным уходом Марта Хельме с поста главы МВД, запланированное оппозицией голосование по вотуму недоверия в Рийгикогу не состоится.

Март Хельме же теперь вернется в Рийгикогу.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Эстонии Март Хельме и министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявили на радио TRE, что результаты выборов в США сфальсифицированы и вступление Джо Байдена в должность президента было бы началом упадка Америки.

"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, — сказал Мартин Хельме. — По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать".

"Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция", — добавил он.

По оценке Марта Хельме, Джо Байдена избрало президентом Америки глубинное государство. "Логика деятельности глубинного государства — для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы", — сказал министр внутренних дел.

Несколько раз в течение передачи также обсуждали возможность, что в Америке вспыхнет гражданская война. "Я видел сон перед выборами, что идет Трамп через такой покос, — описал Март Хельме. — И тогда я смотрю, что это поле покрыто кишками и внутренностями. Трамп прошагал через него. Трамп в конце концов победит, это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас раскритиковал поведение Марта и Хельме, пояснив, что народ Америки выбирает своих руководителей на свободных выборах и для Эстонии сильная трансатлантическая связь и углубление двустороннего сотрудничества с США в сфере обороны всегда является внешнеполитической целью, будь у власти президент из республиканцев или демократов.

"Нападающая риторика в адрес одного из наших самых важных союзников поэтому крайне безответственна. Выступления Марта и Мартина Хельме при оценке результатов выборов в США не серьезны и даже абсурдны , — подчеркивает он. — Члены правительства Эстонии должны уметь оставаться взвешенными, комментируя внутреннюю политику нашего самого большого союзника. Март и Мартин Хельме должны немедленно прекратить подрывать отношения Эстонии и США. Я передал напрямую это же самое сообщение и председателю EKRE".