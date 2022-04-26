"Я вижу распад России". Украинский журналист уверен, что некоторые страны вернутся за своими территориями
Foto: AP/Scanpix/LETA

Те страны, которые не поленятся, захотят вернуть свои оккупированные территории. Такое мнение в передаче Kārtības rullis на TV24 высказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

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Журналист считает, что ситуация в России стала меняться в худшую сторону после аннексии Крыма.

"До 2014 года Россия была цветущей страной, в Москве так много денег было, но нет, в путинское время, когда россияне начали "наращивать жир", они стали агрессивными и бесстыжими, как скоты. Нельзя идти и брать чужое, думая, что за это ничего не будет. Будет", — отметил он.

Говоря о символах, в том числе о финнах и шведах, Гордон выразил уверенность в том, что эти страны вступят в НАТО под воздействием войны. Однако он также напомнил о том, что он уже давно всем повторяет — крах России неизбежен, поскольку она не может держаться вместе.

"У финнов есть незаживающий шрам в связи с оккупированной территорией, Финляндия вернется за ней, подступая близки к Санкт-Петербургу, так же близко, как и раньше. Карелии стоит быть готовой. Германия вернется за Кенигсбергом, который сейчас является Калининградской областью. Японцы заявили, что Курилы — это их земля, которую оккупировали россияне. Я не сомневаюсь, что японцы придут и за Сахалином. Все страны, которые не поленятся, вернутся за своими оккупированными территориями", — уверен украинский журналист.

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