"Я впервые почувствовал голод": жители Шанхая,сидящие в локдауне, жалуются на нехватку продовольствия

Почти 25 миллионов жителей Шанхая уже более 10 дней сидят дома из-за крупнейшей вспышки коронавируса с начала пандемии. Многие жалуются на нехватку еды и медикаментов, а власти запускают над городом дроны, чтобы утихомирить недовольных новыми ограничениями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг в Шанхае было зафиксировано около 20 тысяч новых случаев Covid-19 - это почти рекордный показатель для города за все время с начала пандемии. В среду местные власти начали проводить очередное массовое тестирование населения, чтобы выявить и изолировать каждый отдельный случай.

Те, у кого обнаружен коронавирус, не могут самоизолироваться дома даже несмотря на слабовыраженные симптомы или их полное отсутствие. Они обязаны находиться в специальных учреждениях, которые, по словам наблюдателей, переполнены и не отвечают должным стандартам.

Жители Шанхая фактически оказались отрезаны от внешнего мира: они не могут выйти из дома чтобы купить самое необходимое - продукты и медикаменты.

Люди вынуждены заказывать еду на дом, однако службы доставки не справляются с таким наплывом заявок. Один из пользователей китайской соцсети Weibo написал, что впервые за всю свою жизнь испытал чувство голода.

"Я нахожусь в карантине уже 17-й день, и еда по-прежнему остается приоритетом, - написал у себя в "Твиттере" другой житель города Джаред Нелсон. - Как всегда, я проснулся в шесть утра, чтобы заказать доставку. У меня установлено 10 приложений, которые я неоднократно просматриваю в течение нескольких часов, пытаясь найти что-нибудь. Сегодня этот поиск не увенчался успехом".

Среди прочего местные жители выражают опасения по поводу пожилых людей, не умеющих пользоваться гаджетами. Беспокоит их и взвинчивание цен на продукты питания из-за катастрофически-высокого спроса.

Власти Шанхая открыли некоторые оптовые рынки и продовольственные магазины, чтобы помочь справиться с нехваткой еды и успокоить население. Заместитель мэра города Чен Тонг заявил, что в в Шанхае появится больше курьеров для доставки еды (на данный момент 11 тысяч человек обслуживают 25 миллионное население города).

Дроны правопорядка

На китайской платформе Weibo появились видеозаписи, на которых видно, как по городу летают дроны, говорящие жителям, как себя нужно вести во время локдауна.

Один из пользователей опубликовал видео, на котором видно, как дрон с мигающими красными лампочками кружит над жилым домом. "Не пойте песни на балконах. Жители района Сунцзяе немного попели, а потом к ним прилетел дрон, сказавший им, что нужно контролировать стремление души к свободе", - написал он.

Вспышка "Омикрона" была зафиксирована в Шанхае около месяца назад: тогда только некоторые районы были закрыты на карантин. Когда вирус начал быстро распространяться, местные власти ввели поэтапную изоляцию: город был разделен на две части в каждой из которых были приняты отдельные меры.

В понедельник весь Шанхай был закрыт на локдаун на неопределенный период.

Китай - одна из немногих стран, все еще пытающаяся полностью искоренить коронавирус, в то время как другие свыклись с мыслью о том, что им придется с этим жить.