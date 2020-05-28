"Я задыхаюсь". Столкновения в США после смерти Джорджа Флойда - чернокожего, задержанного полицией

В Миннеаполисе вторую ночь подряд продолжаются столкновения между протестующими и полицией из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в понедельник, после того как был задержан полицией; в интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и кричит "я задыхаюсь", а полицейский держит колено у него на шее.

В ходе столкновений полицейские применили слезоточивый газ, а протестующие бросали камни.

После произошедшего из полиции Миннеаполиса уволили четверых мужчин. Инцидент прокомментировал мэр города, заявив, что темный цвет кожи "не должен быть смертным приговором".

Новые столкновения в ночь на четверг начались всего через несколько часов после того, как мэр города призвал предъявить обвинения полицейскому, который удерживал Флойда.

Протесты сопровождались вандализмом, грабежами и пожарами. Несколько магазинов были ограблены, а пожарные бригады за минувшую ночь ответили на около 30 вызовов. Несколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели. СМИ полагают, что их подожгли участники протеста.

Произошедшее с Флойдом во всех подробностях напоминает аналогичный случай, произошедший с Эриком Гарнером в 2014 году. Гарнер тоже был чернокожим, который погиб после задержания. Он тоже жаловался на то, что не может дышать после того как к нему применили удушающий захват.

Фраза Гарнера "я задыхаюсь" стала лозунгом активистов, которые протестуют против полицейского насилия по отношению к чернокожему населению США. Гибель Гарнера в конечном итоге привела к возникновению движения Black Lives Matter (жизни чернокожих важны - англ.)

О гибели Флойда высказались многие знаменитости, в том числе Джон Бойега, Леброн Джеймс, Бейонсе и Джастин Бибер. Они выражали возмущение и осуждали расизм.

Как прошла акция



Первые протесты в Миннеаполисе начались еще днем во вторник, когда сотни людей вышли к перекрестку, где был убит Флойд.

Организаторы старались, чтобы протест оставался мирным, а участники соблюдали правила социального дистанцирования. Участники выкрикивали лозунги: "Я задыхаюсь" и "На его месте мог быть я".

Группа из нескольких сотен человек промаршировала к полицейскому участку, где, как считается, работали задержавшие Флойда полицейские. Один из протестующих в эфире Си-би-эс заявил: "Тут действительно жестко. Полицейские должны понять, что сами создали этот климат".

В четверг вечером протесты продолжились - активисты забрасывали полицию камнями и бросали обратно в правоохранителей гранаты со слезоточивым газом.

Ближе к ночи толпа разрослась до нескольких тысяч, а у полицейского участка вновь случилась крупная стычка - протестующие пытались попасть внутрь, а полицейские перегородили вход живой цепью. Толпа разнесла витрину находившегося непдалеку супермаркета. Свидетели говорят, что видели выбегавших из дверей с украденными товарами людей. Несколько магазинов охватило пламя, некоторые из них были полностью уничтожены.

"Протесты сегодня ночью очень отличались от тех, что были всего на день раньше", - сказал газете New York Times представитель полиции Миннеаполиса в четверг.

Мэр города Джейкоб Фрей еще до начала протестов запросил помощь Национальной гвардии, сообщает местный телеканал KARE11. "Мирные демонстрации разрешены, но я также должен обеспечить безопасность всех, кто находится в городе", - сказал он.

Протесты в знак солидарности с близкими Флойда также прошли в Чикаго, Лос-Анджелесе и Мемфисе, штат Теннеси.

Что случилось с Джорджем Флойдом



По последним данным, автомобиль Флойда остановили полицейские, отвечавшие на вызов об использовании фальшивых банкнот.

Флойду приказали отойти от машины, полицейские говорили, что он сопротивлялся аресту. У офицеров работали нагрудные камеры, однако их записи были изъяты для расследования.

"Офицерам удалось надеть на подозреваемого наручники, после чего они заметили, что ему плохо", - говорится в заявлении полиции. Опубликованное в интернете видео начинается уже с момента, в котором белый полицейский применяет удушающий прием, наступая коленом на шею задержанного.

Сделанная одним из наблюдателей запись показывает, что лежащий на земле Флойд повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!" и просил: "Не убивайте меня". Вокруг собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и измерить у него пульс. Через некоторое время Флойд перестает двигаться, и его забирает скорая. В больницу он приехал уже мертвым.

Реакция властей



Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал правильным решение уволить полицейских, участвовавших в произошедшем.

"Быть чернокожим в Америке не должно означать смертный приговор. Пять минут мы наблюдали за тем, как белый полицейский вдавливает колено в шею черного мужчины. Пять минут. Когда слышишь, как кто-то просит о помощи, нужно помочь", - заявил он.

Президент Дональд Трамп в среду заявил, что Министерство юстиции и ФБР по его просьбе расследуют смерть Флойда.

Генеральная прокуратура Миннесоты, ФБР и управление гражданских прав Минюста США в понедельник заявили, что "полное расследование" обстоятельств смерти Флойда для них - главный приоритет. Расследование определит, нарушили ли полицейские закон и права Флойда.

Инструкция для полицейских в Миннесоте гласит, что полицейские, которые умеют применять прием с коленом на шее, могут им пользоваться, но только так, чтобы не прекращать доступ воздуха. Прием не считается потенциально смертельным.

Почему это чувствительный вопрос?



Жестокость полиции по отношению к чернокожим жителям США всегда была острым вопросом для общества, а с момента возникновения движения Black Lives Matter подобные случаи стали вызывать все больше внимания. Само это движение зародилось после того как застреливший в феврале 2012 года чернокожего подростка Трэйвон Мартина Джордж Циммерман был оправдан.

Смерти Майкла Брауна в Фергюссоне, штат Миссури, и Эрика Гарнера в Нью-Йорке стали причиной крупных протестов, которые проходили под лозунгом "Я задыхаюсь". Гарнер, безоружный чернокожий мужчина, повторил эту фразу 11 раз, после того как полицейский придушил его, подозревая в продаже сигарет поштучно.

Через пять лет после гибели Гарнера один из полицейских, принимавших участие в его аресте, был уволен. Обвинений никому предъявлено не было.