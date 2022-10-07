"Я жду, когда смогу забрать его тело". Что известно о нападении на детский сад в Таиланде

Дуангпхан Патпхаотханун бродит возле детского центра, сжимая в руках сумку, полную игрушек. 64-летняя бабушка хочет знать, когда сможет увидеть своего внука и положить в гроб ребенка его сокровенные вещи. Среди игрушек в ее сумке — большой пластмассовый динозавр. Трехлетний Паттаравут — один из 23 детей, погибших в четверг в результате нападения на детский сад на северо-востоке Таиланда.

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Бывший полицейский, ворвавшись в здание, убил 37 человек — детей и воспитателей.

Пришел к детскому саду и Комсан Норрабурх. Его бывшая жена в свое время вышла замуж за нападавшего, убившего своего трехлетнего пасынка — сына Комсана.

"Я был на заводе, когда мой друг попросил меня посмотреть новости. Я позвонил своей бывшей жене и сыну, чтобы узнать, все ли с ними в порядке, но никто не ответил, — рассказывает он. — Он был хороший мальчишка, болтал не умолкая. Я жду, когда смогу забрать его тело и в последний раз его увидеть".

Многие из собравшихся в четверг стояли у детского сада до глубокой ночи. Другие собрались у полицейского участка.

А затем вынесли розовые и белые гробы с телами погибших детей. Их доставили в морг больницы в Удонтхани и разложили рядами.

Что известно о нападении



Панья Камраб ворвался в детский сад в городе Утхай Саван, расположенном в 500 км к северо-востоку от Бангкока, примерно в 12:30 по местному времени в четверг.

По словам одной из воспитательниц, они знали его, так как сын Камраба раньше посещал тот же детский сад, хотя и не ходил туда уже месяц.

Воспитатели пытались запереть двери, но это не помогло.

"Стрелок пришел около обеда и сначала застрелил четырех или пятерых сотрудников, — рассказала агентству Рейтер районный чиновник Джидапа Бунсом. — Сначала люди подумали, что это фейерверк".

После этого он проник в запертую комнату, где спали дети, и напал на них с ножом. Только один из них выжил.

В результате нападения погибли по меньшей мере 38 человек, в том числе 23 ребенка. Некоторым из детей было всего два года. По меньшей мере 12 человек были ранены.

По словам полиции, пистолет калибра 9 мм, который он использовал Панья Камраб, был приобретен легально. Но детей он убивал в основном ножом.

Бывший сержант полиции, Камраб был отстранен от службы за употребление наркотиков в январе и уволен в июне, сообщил журналистам начальник национальной полиции генерал Дамронгсак Киттипрапат.

В четверг утром, перед нападением, Камраб присутствовал на судебном заседании по обвинению в употреблении и торговле метамфетамином. Оглашение приговора было запланировано на пятницу.

Дамронгсак сообщил, что нападавший находился в маниакальном состоянии, но неизвестно, было ли это связано с наркотиками. "Мы должны проверить его кровь на наличие наркотиков", — сказал он.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал стрельбу "шокирующим событием".

Хотя массовая стрельба в Таиланде происходит редко, согласно последним статистическим данным неправительственной организации gunpolicy.org, базирующейся в Сиднейском университете, этой стране с населением 70 млн человек в частной собственности находится около 10 млн единиц оружия, из них около 4,1 млн единиц не зарегистрированы.

Для сравнения, в Мьянме (54 млн) у населения есть 870 тыс. единиц огнестрельного оружия, а в Южной Корее (50 млн) — около 79 тысяч.

Нападение на детский сад произошло менее чем через месяц после того, как армейский офицер застрелил двух своих сослуживцев на базе в Бангкоке.

В 2020 году солдат убил 26 человек и ранил десятки других в городе Накхон Ратчасима.