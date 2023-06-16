Ядерное оружие РФ в Беларуси: НАТО видит "подготовку"
Foto: AP/Scanpix/LETA

НАТО серьезно воспринимает объявление России о планах размещения своего ядерного арсенала на территории Беларуси, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 16 июня. "Мы видели определенные приготовления", — сказал он, отказавшись вдаваться в подробности разведданных.

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Североатлантический альянс будет пристально наблюдать за действиями России, пообещал его глава. "Мы будем бдительны и примем необходимые меры", — сказал Столтенберг, добавив, что эта тема обсуждалась 16 июня на заседании Группы ядерного планирования НАТО. При этом генсек альянса подчеркнул, что до сих пор НАТО не видела никаких изменений в ядерной позиции России, "которые требовали бы каких-либо изменений" в собственной ядерной позиции Североатлантического альянса.

"Это часть ядерной риторики, которую мы наблюдаем уже некоторое время, — напомнил он. — Мы уже несколько лет наблюдаем, как Россия модернизирует и размещает ядерное оружие вблизи границ НАТО — на Крайнем Севере, а теперь впервые — в Беларуси".

Столтенберг пояснил, что НАТО адаптируется к этим реалиям уже много лет, повышая готовность своих войск, расширяя присутствие на восточном фланге, улучшая наблюдение: "Все это является ответом на систематическое наращивание российской военной мощи".

В пятницу, 16 июня, президент РФ Владимир Путин сообщил о доставке в Беларусь первых ядерных зарядов, заявив о цели перенести на территорию соседней страны часть российского тактического ядерного арсенала до конца 2023 года. Он назвал этот шаг "элементом сдерживания" в отношении "всех, кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение".

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