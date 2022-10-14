Ядерные учения НАТО в Европе стартуют в понедельник

НАТО начнет проведение ежегодных ядерных учений Steadfast Noon в Европе в понедельник, 17 октября. Они будут длиться 13 дней. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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В НАТО отмечают, что в ходе учений планируется задействовать до 60 самолетов. Среди них — американские бомбардировщики B-52, истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Они совершат учебные полеты над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

При этом сроки их проведения не связаны с последними провокационными действиями России.

"Учения, которые продлятся до 30 октября, являются рутинной, повторяющейся тренировкой и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями", — подчеркивают в Альянсе.

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, такие учения помогают гарантировать, "что силы ядерного сдерживания Альянса остаются надежными, безопасными и эффективными".

Отметим, что учения НАТО могут совпасть с российскими ядерными учениями "Гром".

Ранее сообщалось, что в ежегодных учениях Steadfast Noon примут участие 14 стран-членов НАТО и самолеты, способные нести ядерные заряды, но без применения боезарядов с ядерными зарядами.

Цель учений — обеспечить готовность соответствующего персонала и техники Альянса к наихудшему сценарию развития событий. В нынешних условиях — предоставить членам Альянса "ощущение безопасности".