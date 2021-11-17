Ядовитый смог в Дели: загрязнение воздуха в столице Индии выше всех допустимых норм

Власти индийской столицы закрыли на неопределенный срок все школы и колледжи из-за критического уровня загрязнения воздуха. В мегаполисе также приостановлены строительные работы, а из одиннадцати угольных электростанций работают только пять.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уровень PM2,5 — содержания в воздухе крошечных частиц, которые могут проникать в легкие людей, — в Дели значительно выше предельно допустимых норм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

Например, уровень PM2,5 от 0 до 50 свидетельствует о чистом воздухе, уровень от 51 до 100 — удовлетворительном. В Дели этот уровень сейчас составляет 400, а в некоторых районах города — 500.

Сочетание таких факторов, как автомобильные и промышленные выбросы, пыль и погодные условия, делают Дели самой загрязненной столицей мира. Воздух становится особенно токсичным в зимние месяцы, когда фермеры в соседних штатах сжигают остатки стеблей злаков после уборки урожая.

Масштабные фейерверки во время главного индийского фестиваля огней Дивали, который продолжается пять дней в ноябре, тоже ухудшают качество воздуха.

Жители Дели каждый год с приближением зимы испытывают одно и то же: небо становится серым, у людей закладывает нос и начинается резь в глазах, больницы заполняются пациентами с жалобами на кашель и одышку. Даже просто дышать в Дели становится опасно.

Каждый год Верховный суд Индии призывает власти штата и федеральное правительство к ответственности, спрашивая их, что они намерены сделать, чтобы очистить воздух.

Каждый год власти Дели принимают примерно одни и те же меры, которые практически никак не влияют на улучшение качества воздуха в долгосрочной перспективе.

По мнению экологов, очистка воздуха требует кардинальных мер, которые пока не выступают в качестве приоритетных для руководства страны.

В этом году загрязнение воздуха стало настолько ужасным, что Верховный суд Индии предписал властям Дели, соседних штатов и федеральному правительству принять неотложные и чрезвычайные меры для решения проблемы.

После этого комиссия по контролю качества воздуха Дели объявила о срочных мерах.

Помимо закрытия школ на неопределенный срок, власти ввели запрет запрет на въезд грузовиков в Дели и соседние штаты Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна и Раджастхан до 21 ноября. Исключение было сделано лишь для фур с товарами первой необходимости.

Комиссия также поручила властям Дели и соседних штатов рекомендовать компаниям разрешить до 50% своих сотрудников в ближайшие дни работать из дома, чтобы сократить степень загрязнения воздуха выхлопными газами автомобилей.