Якутск окутан дымом из-за лесных пожаров, в городе закрыт аэропорт

В Якутии продолжаются мощные лесные пожары, дым от которых накрыл более 50 населенных пунктов, в том числе город Якутск. Из-за задымления прекратил работу якутский аэропорт, было временно ограничено судоходство на реке Лена.

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Аэропорт "Якутск" сообщает на своей странице в Инстаграм, что из-за отсутствия видимости задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. "Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий", — сказано в сообщении.

Судя по сайту аэропорта, все рейсы задержаны или перенесены как минимум до часа ночи 19 июля.

Судоходство на Лене было временно ограничено, однако позже возобновлено. Как передает местный сайт "Новости Якутии", на паромной переправе через реку образовалась километровая очередь. Машины стоят в дыму.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили агентству Интерфакс, что в Якутии зарегистрировано 187 очагов лесных пожаров, их площадь выросла более чем на 100 тыс. гектаров.

Возгорание лесов в Якутии настолько масштабно, что его можно видеть из космоса.

Местные информационные сайты публикуют фотографии, на которых видно, что улицы Якутска полностью окутаны дымом, заслоняющим солнечный свет. Как сообщает издание Baza, в воздухе высока концентрация ядовитых веществ, и это создает угрозу здоровью людей.

Местные жители жалуются в соцсетях на плохой воздух и укоряют власти за то, что те не смогли предотвратить постоянные возгорания лесов. "Невозможно, уже просто дышать нечем, спасите Якутию, природа просто уничтожена", — написала одна из пользовательниц под постом главы Якутии Айсена Николаева в "Инстаграме".

Сам Николаев в воскресенье обратился к жителям республики и призвал их сохранять спокойствие. "Совершенно понятно, что каждый житель нашей республики серьезно обеспокоен из-за удушающего, едкого дыма, особенно страдают дети и пожилые граждане", — сказал Николаев. Он заверил, что угрозы огня ни городу Якутску, ни другим населенным пунктам республики нет.

По словам Николаева, власти активно борются с огнем, и в республике стало на 85 пожаров меньше, чем неделю назад. В тушении пожаров принимают участие более 2,2 тыс. человек, а также около 270 единиц техники.

Глава республики также сказал журналистам, что июнь 2021 года для центральной части республики стал самым жарким за всю историю.

"Конечно же, это наряду с сухими грозами, которые наблюдаются на территории региона ежедневно, привело к значительным природным пожарам", — цитирует его Интерфакс.