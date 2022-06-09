"Яндекс" перестанет показывать границы государств на своих картах

Онлайн-сервис "Яндекс.Карты" перестал отображать границы между странами. Границы регионов и названия государств при увеличении масштаба отображаются без изменений. Об этом пишет издание "Холод" со ссылкой на издание "Код Дурова".

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"Яндекс Карты — это универсальный городской сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей.

В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств", — объяснили издательству в пресс-службе "Яндекса".

Как пишет TJ, пользователи Twitter обратили внимание на пропажу границ еще 4 июня. Они предположили, что изменения сервиса связаны с боевыми действиями в Украине.

3 июня основатель "Яндекса" Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС в связи с тем, что "материально или финансово поддерживает правительство России и причастен к действиям властей, направленных на нарушение территориальной целостности Украины".