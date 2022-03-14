Янукович утверждает, что безуспешно предлагал Зеленскому план урегулирования

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году, дал интервью РИА Новости. В нем он, в частности, рассказал, что якобы безуспешно предлагал действующему президенту Владимиру Зеленскому "план перемирия на Донбассе".

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Как утверждает Янукович, его команда начала работать с "ближайшим окружением" Зеленского, состоялось несколько встреч: "На эти встречах мы предложили план перемирия на Донбассе, он был детально, пошагово расписан. Итог — подписание мирного соглашения Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса. Реинтеграция Донбасса в Украину".

По словам Януковича, проект плана передали для изучения Зеленскому, но тот якобы ответил, что украинскую сторону "это не интересует".

"Мои ребята возмущались: если им не интересен мир, тогда пусть ответят, в чем их интерес… Как говорили мои переговорщики, с ними не о чем разговаривать", — заключил Янукович.

В интервью РИА Новости экс-президент Украины также заявил, что план по имплементации Минских соглашений, который разрабатывала "инициативная группа из "Украины, России, Израиля, США и других стран", не смогли имплементировать за семь лет из-за поведения Киева и Вашингтона: украинские официальные лица якобы саботировали процесс, а США было много "внутренних противоречий".

"Зеленский еще во время своих выборов обещал Украине, что не он начинал, но он закончит военный конфликт на востоке Украины. Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул. Но сейчас уже маски сорваны, пришел момент истины, еще есть шанс остановить трагедию", — считает Янукович.