Японец убивал тех, кто писал о самоубийстве в "Твиттере". Его приговорили к смерти

В Японии Такахиро Сираиси приговорили к смертной казни за убийство девяти человек. Его адвокаты добивались более мягкого приговора, настаивая, что осужденный выполнял желания своих жертв.

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Суд в Японии вынес смертный приговор человеку, которого прозвали Twitter killer, сообщает Франс-пресс. Он признан виновным в девяти убийствах.

30-летний Сираиси был признан виновным в убийстве, расчленении и хранении тела девяти в своей квартире недалеко от Токио, пишет Kyodo.

Убил ли Сираиси жертв с их согласия, было главным предметом разногласий в судебном заседании, отмечает японское агентство.

Маленький городок Ацуги



2017 год, Ацуги, небольшой город в японской префектуре Канагава. До столицы — чуть больше 50 километров по трассе.

Мидзуки Миура родилась и выросла в этом маленьком городке. В тот год она отметила 21-й день рождения. Мидзуки работала в логистической компании и жила со своими родителями. Все свободное время она старалась проводить со своим бойфрендом Сего Нисинакэ.

Двадцатилетний Сего работал в центре для людей с ограниченными возможностями и увлекался музыкой — играл на бас-гитаре в местной группе и осенью 2017 года планировал поехать с музыкантами в тур по стране.

Молодой человек не успел осуществить свой план. 22 августа Мидзуки перестала отвечать на сообщения и звонки. В тот же день родители девушки нашли в квартире записку от дочери. Мидзуки писала, что съезжает, потому что хочет начать жить отдельно.

Несколько дней семья и Сего пытались найти Мидзуки, но поиски ни к чему не привели, пока молодой человек не выяснил: последним, кто видел Мизуки, был ее приятель, с которым она познакомилась по интернету.

Сего однажды мельком видел этого человека — Такахиро, но мало что о нем знал. От Мидзуки он слышал, что приятель обещал помочь ей найти недорогое жилье, чтобы она наконец-то могла начать жить самостоятельно.

30 августа Сего написал Такахиро и сообщил об исчезновении своей девушки. Такахиро в ответ пообещал рассказать все, что помнит о своей последней встрече с Мидзуки, и пригласил Сего к себе домой, в соседний городок Дзама. После этого Сего никто не видел.

Исчезновение людей — не редкость в этих небольших городках под Токио. Сводки о пропавших и найденных людях — наиболее часто встречающиеся новости на сайтах администраций городков. "Пропал 81-летний мужчина", "нашлась ранее пропавшая 15-летняя девушка", "разыскивается 15-летний молодой человек".

Поиски Мидзуки и Сего не увенчались успехом — оба продолжили находиться в списках "пропавших без вести". Как и еще семь девушек из разных городов в возрасте от 15 до 26 лет.

Полиция выяснила, что некоторые девушки до своего исчезновения делились в "Твиттере" мыслями о суициде. Отец одной из пропавших категорически отвергал возможность того, что его дочь могла покончить с собой. Он уверял, что у 17-летней Акари была насыщенная учеба, а все свободное время девушка рисовала, потому что в будущем мечтала стать художницей комиксов манга. Не замечали суицидальных наклонностей у дочери и родители Мидзуки Миуры.

Полиция, изучив соцсети пропавших, пришла к противоположному выводу. Проблема состояла в том, что ни живых людей, ни тел найти не удавалось.

Убийца из "Твиттера"



Весной 2017 года, за несколько месяцев до исчезновения Мидзуки, в "Твиттере" появился новый аккаунт. Автор аккаунта писал на японском, но ник выбрал на английском. Этот ник нельзя назвать в русскоязычной прессе, поскольку он описывает способ совершения самоубийства.

В своем профиле автор написал: "Я хочу помочь людям, которые действительно страдают. Пожалуйста, напишите мне напрямую в любое время". Как впоследствии выяснила японская полиция, автор аккаунта переписывался с молодыми девушками, у которых могли возникать суицидальные мысли, и предлагал им "помочь".

"У вас, похоже, много проблем, — писал аноним одной из девушек в личных сообщениях. — Хотите умереть?" Девушка в ответ призналась, что пережила две попытки суицида и теперь не знает, что делать.

"Все получится, если узнать побольше о способе. Люди не могут убить себя и в конечном счете страдают. Хочешь попробовать с моей помощью? Если будет больно, можно остановиться", — уговаривал аноним.

В октябре 2017 года у полиции наконец-то появилась зацепка. В правоохранительные органы обратился молодой человек, брат одной из пропавших девушек. Ему удалось зайти в "Твиттер" сестры. В личных сообщениях он обнаружил переписку с неизвестным человеком, который предлагал девушке встретиться и выполнить ее желание.

В это же время полиции наконец-то удалось отследить путь этой 23-летней девушки по камерам наблюдения на улицах. В последний раз ее видели в маленьком японском городке Дзама, всего в нескольких километрах от Ацуги, где жила Мидзуки Миура.

Камера была установлена рядом с неприметным двухэтажным домом, ничем не отличающимся от таких же одинаковых домов в этом районе.

Дверь открыл мужчина. В квартире стоял неприятный запах.

Кости и наполнитель для кошачьего туалета



Арендатором квартиры оказался 27-летний Такахиро Сираиси, мужчина, с которым Мизуки Миура познакомилась в интернете, с ним же она познакомила своего бойфренда Сего.

В квартире полиция нашла останки девяти расчлененных тел и более 200 фрагментов человеческих костей. Все это хранилось в нескольких холодильниках и в ящиках для инструментов. Сверху убийца присыпал останки наполнителем для кошачьего туалета — чтобы меньше пахло.

Сираиси немедленно арестовали. Уже через несколько часов журналисты, родственники убитых девушек и просто неравнодушные приехали к дому, возле которого быстро разросся мемориал из фотографий погибших и цветов, которые в память о них приносили люди.

Подробности жизни "убийцы из "Твиттера", как назвали Сираиси японские журналисты, быстро начали появляться в прессе.

Большую часть жизни Такахиро Сираиси прожил с отцом и сестрой. После окончания школы он работал в супермаркете — работодатель и коллеги хорошо о нем отзывались и не считали его проблемным сотрудником. Правда, спустя несколько лет работы Сираиси внезапно уволился и сократил общение с родственниками.

Он переехал в Токио, где нашел себе новую работу. По документам, на новой должности он должен был помогать молодым женщинам искать работу. По факту он снабжал бордели новыми работницами. Полиция давно интересовалась непонятной фирмой и ее деятельностью, и в 2016 году расследование наконец-то завершилось.

Компанию ликвидировали, ее работники получили различные сроки. Сираиси — условный. После этого несколько месяцев он пытался найти новую работу, но всюду получал отказ из-за наличия судимости. Отчаявшись, он решил вернуться в родной город — Дзаму, где снял квартиру.

Отец Сираиси позже рассказывал, что сын, оставшись без работы и расставшись со своей девушкой, признавался: "Я не знаю, зачем мне жить". Очень скоро он нашел причину и создал тот самый аккаунт в "Твиттере", где познакомился с Мидзуки Миурой.

Схема, по которой действовал "убийца из "Твиттера", не менялась: в интернете он находил девушек, которые открыто писали о бессмысленности своей жизни, вступал с ними в переписку, через какое-то время он приглашал девушек к себе в гости, связывал их кабелем, насиловал и душил.

Именно так он познакомился и с Мидзуки, правда, на первую встречу она взяла своего бойфренда Сего. А Сего так познакомился с Сираиси. Узнав, что Мидзуки пропала, Сего поехал к нему, надеясь узнать подробности их последней встречи. Сираиси предложил мужчине выпить, подмешав в напиток снотворное. После чего убил и Сего.

Других своих жертв он тоже нередко поил снотворным. После чего забирал все деньги, которые мог найти у девушек, насиловал их, убивал и расчленял тела.

После ареста Сираиси врачи почти полгода проводили психиатрическую экспертизу. Решение — вменяем. Только спустя почти год после ареста, 10 сентября 2018 года, Сираиси полностью признал свою вину в изнасилованиях, грабежах и убийствах, а также в попытках скрыть следы преступления.

Адвокаты Сираиси до последнего пытались добиться смягчения наказания. В суде они пытались доказать, что жертвы серийного убийцы сами давали согласие на смерть, когда писали о своем желании совершить самоубийство, а Сираиси просто "выполнял желания". Правда, сам убийца в итоге заявил, что это неправда: на телах некоторых девушек были обнаружены следы веревки, накинутой сзади, — это доказывает, что девушки сопротивлялись.

Смертельнее пандемии



Профессор клинической психологии из Университета Киото Ясуси Сугихара проанализировал около 200 сообщений, которыми Сираиси обменялся с 30-летней женщиной незадолго до своего ареста.

Прочитав ее твит о суицидальных мыслях, Сираиси написал ей личное сообщение. Он пообещал "помочь" женщине, если она "настроена серьезно". При этом в переписках он не давил на потенциальную жертву, отметил эксперт.

"Сираиси сокращал дистанцию, рассказывая о своей жизни, периодически напоминая жертвам о цели их общения", — выяснил Сугихара.

Сугихара считает, что переписка была похожа на "промывание мозгов": "Людям, которые находятся в состоянии психологического стресса, необходимо обращаться за профессиональной консультацией, а не доверять кому-то в интернете".

И все же тот факт, что молодые девушки в интернете делятся своими суицидальными мыслями, для Японии привычен. Власти знают об этом феномене — японцы ищут в сети единомышленников и договариваются о дате и времени.

Проблема суицидов в Японии уже много лет стоит слишком остро. В 2005 году власти страны создали штаб по предупреждению самоубийств. С тех пор число случаев ежегодно снижается, но по-прежнему цифры остаются высокими.

Только за октябрь 2020 года в Японии зафиксировано 2153 суицида. Всего с начала января уже 17 тысяч человек покончили с собой.

При этом от коронавируса в стране за тот же срок умерли чуть более 2 тысяч человек. Но власти считают, что рост самоубийств в этом году все же связан и с Covid-19, а вернее — с экономическими и социальными проблемами, возникшими из-за пандемии.

Всего два года назад в Японии число самоубийств среди детей в стране достигло наивысшей отметки за последние 30 лет. Известно, что хотя многие дети при жизни жаловались на какие-то проблемы, они никогда не обращались за помощью и не оставляли предсмертных записок. Несмотря на все старания властей, суицид все еще является основной причиной смерти молодых японцев.