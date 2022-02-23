Япония и Австралия введут санкции в отношении России

Япония введет санкции в отношении России в связи с признанием Москвой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Штрафные меры будут включать в себя запрет на выпуск и размещение новых гособлигаций России в Японии, заявил в среду, 23 февраля, премьер-министр этой азиатской страны Фумио Кисида.

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Кроме того, санкции коснутся регионов на востоке Украины, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов. По словам главы японского кабинета министров, будет приостановлена выдача виз и заморожены активы некоторых физических лиц, которые действуют в этих областях, кроме того, будет запрещен импорт и экспорт из этих регионов.

Премьер-министр Японии призвал Москву вернуться за стол переговоров и добавил, что в случае ухудшения обстановки принимаемые меры могут быть пересмотрены.

К санкционному режиму присоединится Австралия

В этот же день премьер-министр Австралии Скотт Моррисон проанонсировал введение санкций в отношении России, подобно тому, как это уже сделали США, Великобритания, Канада и Евросоюз.

По словам Моррисона, первые санкции коснутся конкретных лиц — восьмерых членов Совета безопасности РФ, ответственных за последние действия России, и включат в себя запрет на посещение Австралии и финансовые ограничения. Более широкие штрафные меры будут нацелены на контролируемые пророссийскими сепаратистами украинские регионы и коснутся транспортных, энергетических, телекоммуникационных и нефтегазовых предприятий в самопровозглашенных "республиках". Кроме того, санкции затронут российскую госкорпорацию "ВЭБ.РФ" (ранее — "Внешэкономбанк") и несколько банков. После первого пакета мер последуют и другие, "это лишь начало процесса", подчеркнул глава правительства Австралии.

Под санкции США попали дети Бортникова, Фрадкова и Кириенко

Ранее, 22 февраля, стало известно, что США ввели санкции в отношении "ВЭБ.РФ" и "Промсвязьбанка", а также физических лиц, считающихся близкими к президенту РФ Владимиру Путину — сыновей главы ФСБ Александра Борникова, экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова и замглавы администрации президента Сергея Кириенко.