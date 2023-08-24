Япония начала сбрасывать в океан воду с АЭС "Фукусима-1"
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Японии начали сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции "Фукусима-1", пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на заявление компании Tokyo Electric Power (TEPCO).

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На первом этапе планируется сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды в течение 17 дней. Для этого используется специальный подводный тоннель на расстоянии одного километра от берега. Каждую тонну сброшенной воды разбавляют 1,2 тыс. чистой морской воды.

В 2011 году в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами АЭС "Фукусима-1" была частично разрушена, началась утечка радиации. Вода, которую начинают сбрасывать в Тихий океан, использовалась для охлаждения расплавленного топлива и обломков.

Хотя МАГАТЭ признало план по сбросу воды в океан безопасным, некоторые страны выступили против его реализации. В частности, Китай приостановил импорт японских морепродуктов, а российские власти ужесточили проверки ввозимых из страны товаров.

"Океан является общим достоянием всего человечества, и насильственное начало сброса вод АЭС "Фукусима" в океан — крайне эгоистичный и безответственный поступок, игнорирующий интересы международной общественности", — заявили в МИД КНР.

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