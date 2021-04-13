Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Власти страны пообещали, что будут контролировать безопасность процедуры. Решение вызвало протест со стороны местных рыбаков, об обеспокоенности решением заявили власти Китая и Южной Кореи.

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Очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции "Фукусима-1" через два года начнут сливать в Тихий океан. Об этом сообщает Kyodo.

Такое решение было принято на совещании глав японских ведомств с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой.

"Утилизация [воды] является неизбежной проблемой при выводе [АЭС] из эксплуатации", — отметил Суга. Как уточняет агентство, количество очищенной воды на "Фукусиме-1" постоянно растет. Как сообщает Reuters, сейчас ее объем равен примерно 1,25 млн т.

Местные рыбаки возражают против сброса воды со станции в океан. Премьер-министр заявил, что правительство будет следить за безопасностью процедуры. "Правительство возьмет на себя инициативу в обеспечении безопасности и примет все меры для развеивания слухов", — уточнил Суга. Власти также будут отслеживать наличие радиоактивных веществ в морских продуктах.

На подготовку к утилизации воды, как отмечает Reuters, энергетической компании TEPCO, владеющей станцией, отведено два года.

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