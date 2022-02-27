Япония введет санкции против Путина и поддержит отключение России от SWIFT

Правительство Японии решило ввести санкции в отношении некоторых представителей российских властей, а также против президента России Владимира Путина. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет NHK.
Будут заморожены активы подсанкционных лиц, также Япония поддержит отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.
"С вторжением России на Украину становится невозможным поддерживать отношения с Россией. Япония намерена принять более жесткие санкции при сотрудничестве со странами G7 и международным сообществом", — указал Кисида.
Премьер-министр Японии также заявил, что его страна поддержит меры для отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT, реагируя на просьбы США и государств Европы.
Кроме того, Япония собирается направить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для украинцев, которые "сейчас сталкиваются с трудностями".