Японию затапливает мощнейший тайфун, миллионам людей предлагают эвакуироваться

На южную часть Японии в воскресенье обрушился один из самых мощных в истории тайфунов, который принес с собой ураганный ветер и такое количество дождя, какое во многих местах Европы, например, не выпадает и за год. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

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Тайфун, названный метеорологами "Нанмадол", вышел на сушу вечером в воскресенье (в Европе в это время было утро) возле города Кагосима на самом южном из четырех главных островов Японии, Кюсю.

Скорость порывов ветра в зоне тайфуна достигает 234 км в час (65 метров в секунду). По оценке Метеорологической службы Японии, менее чем за сутки в некоторых местах выпадет или уже выпало около 500 мм осадков. В Лондоне или Москве, например, немногим больше - 600-700 мм - выпадает в среднем за год.

Такой небывалый ливень грозит паводками, селями и оползнями. Власти призвали эвакуироваться в безопасные места около четырех миллионов человек (всего на острове живут 13 млн). Поезда, паромы и авиасообщение на Кюсю остановлены.

Вскоре после прихода тайфуна на острове обесточенными оказались около 200 тыс. домов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выпустил специальное заявление, в котором призвал людей без промедления эвакуироваться из любых сколь-нибудь опасных регионов. "Я призываю избегать потенциально опасных мест, таких как реки и другие водные пути, а также места, где возможны оползни [...] Эвакуироваться ночью крайне опасно. Я призываю эвакуироваться в безопасные места до заката", - говорилось в заявлении.

Между тем, принудительная эвакуация не объявлена, и, как сообщает местная пресса, властям в некоторых случаях пришлось потрудиться, уговаривая людей бросить дома и перебраться в безопасное место.

Тайфун движется через Кюсю на север, в сторону центральной Японии, и, по расчетам ученых, в ближайшее время дойдет и до региона Токио, сохранив при этом существенную часть своей мощи.

"Нанмадол" - это уже 14-й тайфун на Тихом океане в этом сезоне, и самый мощный из тех, что достигали Японии. Представитель Метеорологической службы Японии в субботу сказал, что он может оказаться разрушительнее, чем тайфун Джеби, который в 2018 году убил в Японии 14 человек (и еще семерых - на Тайване).

Япония в целом очень хорошо подготовлена к разного рода ударам стихии, в том числе тайфунам, но ученые предупреждают, что из-за изменения климата тайфуны будут становиться все мощнее и разрушительнее.