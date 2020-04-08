Японские студенты заменили себя на роботов. Теперь дипломы получают машины

В Японии во время пандемии коронавируса дипломы об окончании вузов получают роботы, заменившие студентов. Ученики на расстоянии управляют машинами, которые приезжают на торжественную церемонию в шапке и мантии выпускников, сообщает "Медуза".

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Роботу на церемонии вручают диплом — машина оснащена специальной подставкой для документа. Затем ему предоставляется возможность сфотографироваться с преподавателем.

В Японии надеются, что другие учреждения последуют примеру университетов и начнут проводить массовые мероприятия с машинами вместо людей.

Власти Японии 7 апреля объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Режим ЧС будет действовать до 6 мая и первоначально затронет Токио и шесть других префектур.

В стране выявлено свыше 3900 случаев заражение коронавирусом, 91 человек скончался. Эти цифры не так высоки по сравнению со статистикой в странах, находящихся в эпицентре пандемии, но число новых случаев в Токио продолжает неуклонно расти.