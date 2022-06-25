Японский чиновник напился и потерял флешку с личными данными жителей всего города

Японский чиновник из города Амагасаки, расположенного к северо-западу от Осаки, выпил лишнего и потерял USB-накопитель с личными данными почти полумиллиона человек - это все население города.

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40-летний мужчина, имя которого не называется, скопировал личную информацию жителей всего города на свою флешку, положил ее в сумку и отправился выпивать с коллегами. У него был доступ к этой информации, так как что мужчина работал в компании, занимающейся предоставлением льгот освобожденным от налогов домохозяйствам.

На флешке были имена, даты рождения и адреса 460 тыс. человек. Данные также включали более конфиденциальную информацию, в том числе налоговые сведения, номера банковских счетов и информацию о семьях, получающих социальное обеспечение.

По сообщениям местных СМИ, он несколько часов пил в местном ресторане, а затем потерял сознание на улице. Когда мужчина в конце концов пришел в себя, он понял, что его сумка и флешка пропали.

К счастью для мужчины и всех жителей города, власти Амагасаки заявили, что данные, содержащиеся на накопителе, зашифрованы и защищены паролем. Они добавили, что до сих пор не было никаких признаков того, что кто-то пытался получить доступ к информации.

Тем не менее, местные власти были вынуждены принести извинения налогоплательщикам.

"Мы глубоко сожалеем, что нанесли серьезный ущерб доверию населения к администрации города", - заявил на пресс-конференции глава города Амагасаки.