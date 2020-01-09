Японский миллиардер раздаст подписчикам девять миллионов долларов

Миллиардер Юсаку Маэдзава пообещал разыграть девять миллионов долларов среди подписчиков в Twitter. Японец хочет провести своего рода социальный эксперимент и узнать, насколько "счастливее" деньги сделают победителей, со ссылкой на Reuters пишет Forbes.

В эксперименте примут участие 1000 подписчиков. Счастливчики будут выбраны случайным образом из тех, кто ретвитнет опубликованное им 1 января сообщение. Reuters отмечает, что эффект, который деньги окажут на жизни победителей, будет отслеживаться в ходе регулярных опросов. Маэдзава надеется на интерес к своему исследованию со стороны ученых и экономистов.

Раздачу средств подписчикам он связал с интересом к идее безусловного базового дохода — периодических выплат всем гражданам страны вне зависимости от того, работают они или нет.

Впрочем, не все согласны с такой трактовкой. "Базовый" — это значит регулярная минимальная сумма, дающая чувство безопасности. То, что предлагает Маэдзава, — абсолютно другая вещь", — заявил Reuters старший экономист Dai-ichi Life Research Institute Тошихиро Нагахама. Идея базового дохода получила поддержку из-за опасений в отношении искусственного интеллекта и других технологий, способных отнять у человека работу, пояснил Нагахама. Однако в Японии, по его словам, идея менее популярна из-за большого количества рабочих мест.

Кстати, это уже не первый раз, когда японский миллиардер раздает подписчикам деньги. В прошлом году он отдал 900 000 тысяч долларов. Этот твит стал самым популярным в истории социальной сети.