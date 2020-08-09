Явка на досрочном голосовании на выборах в Белоруссии составила почти 42%

Явка на президентских выборах в Белоруссии к 10 утра составила 45,33%. 41,7% из них пришлось на досрочное голосование — это исторический рекорд. Высокий процент досрочного голосования обычно свидетельствует о фальсификациях, пишет портал The Bell.

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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина объяснила необычно высокий процент досрочных голосов тем, что "президентские выборы всегда вызывают повышенный ажиотаж", а "многие ходят специально, чтобы напитаться атмосферой праздника". Наблюдатели в ходе досрочного голосования фиксировали многочисленные нарушения и указывали на то, что число проголосовавших по протоколам завышалось в 2-2,5 раза.

Досрочное голосование считается самым удобным инструментом для фальсифицирования результатов выборов властями: из-за растянутости во времени на нем затруднено наблюдение, а бюллетени находятся в избирательной комиссии несколько дней, что упрощает вбросы.

9 августа — основной день голосования на выборах президента Беларуси. На пост президента претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Александр Лукашенко. Избирательные участки сегодня, как и в дни досрочного голосования, открылись в 8.00 и закончат свою работу в 20.00.

В воскресенье днем на многих избирательных участках в Белоруссии образовались большие очереди.