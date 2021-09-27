Явлинский после выборов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский, возглавляющий федеральный политкомитет партии, госпитализирован из-за проблем с сердцем. "Яблоко" на выборах в Госдуму получило лишь 1,3% голосов и лишится госфинансирования.

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"Григорий Явлинский находится в одной из московских больниц в связи с возникшими проблемами с сердцем. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей", - цитирует сообщение партии Интерфакс.

О том, что 69-летний Явлинский после выборов попал в больницу и у него проблемы с сердцем, утром ранее сообщал телеграм-канал Mash.

"У него действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем, он уже обратился сейчас к лечащему врачу и находится у него. Никаких данных о тяжелом состоянии у меня нет", - рассказал Интерфаксу депутат Мосгордумы Сергей Митрохин ("Яблоко").

По итогам выборов в Госдуму "Яблоко" заняло седьмое место, получив, по данным ЦИК, всего 1,34% голосов. Таким образом, партия лишилась федерального финансирования, которое у нее было после предыдущих парламентских выборов, когда соратникам Явлинского удалось набрать больше 3%.

Список "Яблока" на выборах возглавлял 42-летний Николай Рыбаков.

В ходе предвыборной кампании Явлинский и некоторые другие представители партии жестко критиковали Алексея Навального и проект "Умное голосования", с помощью которого соратники оппозиционера старались снизить число голосов, поданных за "Единую Россию". Явлинский призывал сторонников Навального не голосовать за "Яблоко".

Власти боролись с "Умным голосованием", Роскомнадзор и прокуратура блокировала проект в интернете, называя его продолжением деятельности структур Навального, объявленных в России экстремистскими.

В пятницу ЦИК отклонил требование "Яблока" признать итоги выборов в Госдуму недействительными, а его председатель Элла Памфилова обвинила представителей партии в том, что они "цинично" нарушили работу комиссии: "Вчера принесли жалобу к восьми часам вечера, поставив весь аппарат ЦИК в экстремальную ситуацию. Это некрасиво, это сознательная провокация, вам не делает это чести".

Явлинский до 2008 года занимал пост лидера "Яблока". С 2015 года он возглавляет федеральный политический комитет партии.