Yle: российские пограничники требуют у въезжающих в РФ финнов данные, позволяющие отслеживать их телефоны

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, сотрудники Пограничной службы ФСБ требуют от граждан Финляндии, пересекающих границу с РФ, показать IMEI-код мобильного телефона — по нему устройство можно отследить даже после смены SIM-карты.

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О просьбе продемонстрировать серийный номер телефона во время прохождения пограничного контроля журналистам Yle рассказали несколько финнов, ездивших в РФ в последнее время.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — уникальный номер мобильного телефона, который однозначно идентифицирует конкретный гаджет. Он останется прежним, даже если владелец устройства вставит в телефон другую SIM-карту.

Теему Мякеля, руководитель отдела безопасности телекоммуникационной компании Elisa, объясняет, что, получив информацию об IMEI-коде, власти РФ смогут следить за перемещениями владельца телефона, если у них есть доступ к местным сетям сотовой связи. Эксперт призывает путешествующих в Россию иностранцев оставить свой смартфон дома и взять в поездку другое устройство.

На прошлой неделе Yle сообщила, что журналистам известно как минимум о четырех случаях, когда Погранслужба ФСБ проводила на границе допросы финнов, направлявшихся в Россию через погранпункт Брусничное. Сообщается, что такие случаи начали фиксировать после вступления Финляндии в НАТО в начале апреля.

"Спрашивали про военные вещи, таких как звание, место службы в армии и есть ли у меня знакомые в финской армии", — рассказал один из собеседников журналистов. По его словам, "обстановка не была непринужденной, но и не было давления". О случаях, когда после таких допросов пограничники запретили гражданам Финляндии въезд в Россию, не сообщалось.