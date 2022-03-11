YouTube блокирует по всему миру государственные СМИ России

YouTube сообщил о блокировке по всему миру каналов государственных российских СМИ и прекращении всей монетизации в РФ. "Мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими СМИ, финансируемыми государством, по всему миру<…> Это решение вступает в силу немедленно, ожидаем, что нашим системам потребуется время", — говорится в заявлении YouTube, опубликованном в официальном аккаунте в Twitter в пятницу.

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В сообщении отмечается, что YouTube останавливает все способы монетизации. В компании добавили, что с момента объявления о блокировке каналов российских государственных СМИ в Европе команда YouTube заблокировала более 1 тысячи каналов и свыше 15 тысяч видео за разжигание вражды и нарушение правил сервиса относительно распространения дезинформации, сцен насилия и так далее.