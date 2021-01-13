YouTube на неделю заморозил канал Трампа

YouTube как минимум на неделю запретил выкладывать новые видео на канал действующего президента США Дональда Трампа, пишет со ссылкой на официальное сообщение сервиса в Twitter портал телеканала "Дождь".

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В сообщении говорится, что после "тщательной проверки и из-за опасений по поводу существующей вероятности возникновения насилия" YouTube удалил новый контент, загруженный на канал Трампа. Представитель видеосервиса сказал CNN, что недавно опубликованное видео на канале президента "спровоцировало насилие" и было удалено. О каком именно видео идет речь, не уточняется.

В компании обещают пересмотреть свое решение после окончания недельной блокировки.

YouTube оставался единственной крупной американской платформой, которая не заблокировала аккаунт Дональда Трампа. После штурма Капитолия его сторонниками 6 января Facebook, Instagram и Twitter удалили его обращение к протестующим, в котором президент призывал их разойтись по домам, но подчеркивал, что считает выборы "украденными". После этого Facebook и Instagram заблокировали его аккаунты до конца президентского срока, а Twitter навсегда удалил его учетную запись из-за риска "подстрекательства к насилию".