YouTube заблокировал два немецких канала RT
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram. Она написала, что оба канала были удалены без возможности восстановления, однако причин блокировки не пояснила.

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По словам Симоньян, YouTube-канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ и был популярнее многих "немецких гигантов". В то же время Люксембург отказал телеканалу в выдаче лицензии на вещание, объяснив свое решение мнением властей Германии, отметила она.

"Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия", - заявила Симоньян, добавив, что "очень ждет", когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF.

Каналы RT закрыла за распространение дезинформации о ковиде

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google, каналы RT DE были удалены из-за нарушения правил о ложной информации про коронавирус. "RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - уточнили в Google.

Блокировка YouTube ролика команды Навального в РФ

18 сентября YouTube заблокировал для российских пользователей ролик команды оппозиционного политика Алексея Навального с рекомендациями "Умного голосования" на выборах в Госдуму РФ. Это произошло после требований Роскомнадзора. Как заявила по данному поводу 26 сентября в интервью телеканалу Bloomberg Television генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки, при работе с властями "существует много вещей, которые нам приходится учитывать", будь то местные законы или происходящее в стране.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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