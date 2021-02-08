YouTube заблокировал запись разговора Навального с сотрудником ФСБ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На YouTube стало недоступным видео с записью телефонного разговора Алексея Навального с одним из предполагаемых участников операции по его отравлению.

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Портал YouTube заблокировал видео оппозиционера Алексея Навального с записью разговора с одним из сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), предположительно причастных к его отравлению. При попытке посмотреть видео на YouTube-канале "Алексей Навальный" как минимум в России и Германии в понедельник, 8 февраля, появляется сообщение о том, что оно недоступно, так как содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS, который запретил их показ "в целях соблюдения авторских прав". Комментарии к ролику отключены. К моменту блокировки у этого видео было более 27,6 млн просмотров.

ViacomCBS - американская медиакорпорация, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central. Телеканал "Дождь", который первым обратил внимание на блокировку, предположил, что в видео использовался некий контент, права на который принадлежит ViacomCBS. Запись Навального "Я позвонил своему убийце. Он признался" до сих пор доступна на YouTube-канале "Навальный Live" и на канале издания The Insider.

В декабре журналисты изданий Bellingcat и The Insider опубликовали результаты расследования, согласно которым к отравлению Навального, по всей вероятности, причастна группа сотрудников ФСБ. Неделей позже сам оппозиционер обнародовал запись телефонного разговора с упомянутым в расследовании военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым, который в почти часовой беседе рассказал подробности операции. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

Отравление Навального запрещенным ядом типа "Новичок"
Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, на котором вылетел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его удалось доставить на лечение в Берлин.

Специалисты бундесвера и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выявили, что Навальный был отравлен запрещенным нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". ЕС и Великобритания осудили его применение в России и ввели в этой связи санкции. Германия, Великобритания, США, НАТО и ЕС призвали Москву найти и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.

17 января, сразу по возвращении в РФ, Алексей Навальный был задержан и позже отправлен в колонию на 2 года 8 месяцев по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше". По всей России прошли волны массовых протестов в его поддержку.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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