ЮАР: анархия и грабежи после ареста экс-президента Зумы, десятки погибших

Как сообщил на пресс-конференции министр полиции ЮАР Беки Селе, жертвами массовых беспорядков, пятый день продолжающихся в стране стали уже 45 человек. Почти 800 человек задержаны, в основном в крупнейшем городе и экономической столице страны Йоханнесбурге.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр выразил надежду, что его подчиненным удастся не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

Волнения начались после того, как бывший президент Джейкоб Зума в прошлый четверг сдался властям и начал отбывать 15-месячный срок, к которому был приговорен за неуважение к суду, выразившееся в демонстративной неявке на заседания, где рассматривались коррупционные обвинения против него.

79-летний Зума, ветеран борьбы против режима апартеида, в свое время отсидевший 10 лет в печально известной тюрьме строгого режима на острове Роббен, руководил государством в 2009-2018 годах.

Он ушел в отставку по требованию его собственной партии Африканский национальный конгресс после того, как против него были выдвинуты обвинения по 16 эпизодам получения взяток и "откатов" при заключении государственных контрактов, использования бюджетных средств на личные нужды и отмывания денег.

Тем не менее он сохраняет популярность среди бедняков и низовых членов АНК, за что был прозван "тефлоновым президентом".

"Не существует политических причин, способных оправдать насилие и разрушение", — заявил нынешний глава государства Сирил Рамафоза.

Главная цель — магазины

Южноафриканский телеэфир заполнен кадрами людей, лихорадочно растаскивающих из супермаркетов бытовую технику, продукты, алкоголь и другие товары при бездействии полиции. Причиной гибели людей стали давка и драки.

Десять мертвых тел были надены вечером в понедельник в разграбленном торговом центре в пригороде Йоханнесбурга Соуэто, а всего в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, погибли 19 человек, сообщил глава провинции Дэвид Макура.

Еще 26 человек погибли в провинции Квазулу-Наталь, рассказал ее глава Сихле Зикалала, не уточнив места фатальных инцидентов.

В Соуэто десятки мужчин, женщин, часть которых была одета в одни ночные рубашки, и детей разгромили продуктовый магазин, вынося тяжелые ящики с замороженным мясом на плечах и головах.

Одинокий охранник беспомощно стоял в стороне, взывая к совести грабителей. Полиция явилась спустя три часа и открыла стрельбу по мародерам резиновыми пулями.

В другом телерепортаже сотни людей вбегали и выбегали из торгового центра в поселке Александра к северу от Йоханнесбурга, беспрепятственно вынося товары.

В столице провинции Квазулу-Наталь Питермарицбурге мародеры тащили через кусты холодильники в ящиках и грузили их в выстроившиеся неподалеку машины.

Реакция главы государства

Президент Рамафоза направил в охваченные беспорядками города армейские части.

В телеобращении к стране вечером в понедельник он брушился на "преступные действия групп людей, сеющих хаос для прикрытия мародерства и воровства".

"Жизненно важно немедленно восстановить спокойствие и стабильность во всей стране", — заявил он.

ЮАР, наиболее промышленно развитое государство Африки, страдает от экономических проблем и высокой безработицы, усугубленных коронавирусными ограничениями.