ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от Covid-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщила во вторник газета Economic Times.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Власти ЮАР обратились с этой просьбой через неделю после того, как заявили, что приостанавливают использование AstraZeneca в своей программе вакцинации.

Решение вызвано тем, что испытания препарата, проведенные южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

Вакцина в количестве 1 млн доз уже поступила в ЮАР на прошлой неделе, еще 500 тыс. доз должны прибыть в ближайшие недели.

Институт сыворотки Индии является одним из основных поставщиков вакцины AstraZeneca.

ЮАР еще не запустила свою программу вакцинации от Covid-19, принято решение начать вакцинацию медицинских работников вакциной Johnson & Johnson.

Economic Times сообщила о просьбе властей ЮАР после того, как Всемирная организация здравоохранения в понедельник одобрила вакцину AstraZeneca/Oxford Covid-19 для экстренного использования.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

18

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Простые упражнения для уменьшения стресса

Новые проекты

Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€