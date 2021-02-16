ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca

Южноафриканская республика (ЮАР) обратилась в Институт сыворотки Индии с просьбой принять обратно 1 млн доз вакцины AstraZeneca от Covid-19, которые были поставлены в начале февраля, сообщила во вторник газета Economic Times.

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Власти ЮАР обратились с этой просьбой через неделю после того, как заявили, что приостанавливают использование AstraZeneca в своей программе вакцинации.

Решение вызвано тем, что испытания препарата, проведенные южноафриканским университетом Витватерсранда и Оксфордским университетом показали, что он обеспечивает лишь минимальную защиту от заболеваний, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

Вакцина в количестве 1 млн доз уже поступила в ЮАР на прошлой неделе, еще 500 тыс. доз должны прибыть в ближайшие недели.

Институт сыворотки Индии является одним из основных поставщиков вакцины AstraZeneca.

ЮАР еще не запустила свою программу вакцинации от Covid-19, принято решение начать вакцинацию медицинских работников вакциной Johnson & Johnson.

Economic Times сообщила о просьбе властей ЮАР после того, как Всемирная организация здравоохранения в понедельник одобрила вакцину AstraZeneca/Oxford Covid-19 для экстренного использования.