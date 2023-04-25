ЮАР решила выйти из МУС после выдачи ордера на арест Путина. Он приглашён в страну на саммит

В ЮАР правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) и правительство приняли решение о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Об этом пишет Meduza.

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Для вступления решения в силу оно должно быть утверждено парламентом страны. Наибольшее количество мест в парламенте ЮАР занимают депутаты АНК.

В августе этого года в ЮАР должен пройти саммит БРИКС, участие в котором может принять и президент РФ Владимир Путин, чьего ареста требует МУС. После того, как в марте МУС выдал ордер на арест Путина, власти ЮАР сообщили о намерении провести консультации с россией.

Как сообщал Bloomberg, власти ЮАР рассматривали "все варианты" избежать исполнения ордера.

Это не первая попытка ЮАР выйти из МУС, аналогичное решение уже было принято властями в 2017 году в связи с ордером на арест президента Судана Омара Башира, которого обвиняли в геноциде во время Дарфурского конфликта. Годом ранее от ЮАР потребовали задержать Башира, который принимал участие в форуме в Йоханнесбурге.

Местный суд запретил президенту Судана покидать страну, пока рассматривается вопрос об экстрадиции, однако на следующие сутки Башир вернулся в свою страну.

После этого власти ЮАР направили в ООН заявку на выход из МУС. Однако решение было заблокировано Верховным судом страны как неконституционное. Суд заявил, что правительство не может выйти из МУС без одобрения парламента страны.