Юная дочь Ким Чен Ына все чаще появляется на людях. Готовят ли ее в преемницы?

В среду вечером в Пхеньяне прошел военный парад в честь 75-летия армии КНДР. По площади Ким Ир Сена проехала внушительная колонна гигантских межконтинентальных баллистических ракет. Но руководитель Ким Чен Ын явно хотел похвастаться не только своим оружием. Он продемонстрировал миру еще и свою юную дочь.

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Когда во время парада лидер Северной Кореи занял свое обычное место на трибуне, рядом с ним неожиданно появилась нарядная девочка во всем черном. Предположительно, это была Ким Чжу Э — средний ребенок главы государства, которой сейчас может быть около десяти лет.

Это уже пятый раз, когда ее показывают миру, причем все эти появления произошли в течение последних трех месяцев.

За это короткое время имидж девочки заметно изменился. Настолько, что теперь все более вероятными кажутся предположения, будто именно ее готовят на место следующего лидера Северной Кореи.

Впервые она появилась на людях в ноябре прошлого года, во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты. Уже тогда начались спекуляции: а вдруг эта девочка однажды станет главой самого скрытного государства в мире?

Но на тот момент подобные предположения казались малоубедительными.

В белом пуховике, красных балетках и с хвостиком она казалась совсем юной. Возможно Ким Чен Ын, которого она держала за руку, просто хотел показать себя примерным отцом, а заодно и четко дать понять миру: его семья вместе с его оружием уходить никуда не собирается.

Но с каждым новым своим появлением юная Ким Чжу Э выглядела все более уверенно.

Во вторник вечером, накануне парада, она посетила с отцом банкет в честь командования армии. На этот раз она была одета в строгий черный костюм и белую блузку, а ее волосы были аккуратно зачесаны назад.

На большинство наблюдателей за политикой Северной Кореи эти фотографии произвели мощное впечатление. На каждом снимке она находится в самом центре композиции, между матерью и отцом, а вокруг при полном параде стоят высокопоставленные военные.

Еще один интригующий момент — выбор слов, которыми официальные источники описывали появление девочки.

Изначально в ноябре государственные СМИ представили ее как "любимую дочь" Ким Чен Ына. Ко вторнику этой недели она уже стала "уважаемой" дочерью, а это один из самых почетных эпитетов.

Например, самого Ким Чен Ына стали называть "уважаемым товарищем" только после того, как его окончательно утвердили в роли будущего лидера.

"Священный род"

С момента образования Северной Кореи в 1948 году страной управляет династия Кимов. Как утверждает государственная пропаганда, эта семья происходит от священного рода, и лишь она может править в КНДР.

Ким Чен Ын, очевидно, хочет удостовериться, что и после него власть перейдет к четвертому поколению его семьи.

Но даже если Ким Чжу Э действительно готовят в наследницы, зачем намекать на это миру так рано и так упорно? Самому Ким Чен Ыну всего 39, а его дочь — пока маленький ребенок.

Считается, что отец Ким Чен Ына, Ким Чен Ир, объявил его своим наследником в возрасте восьми лет. Однако произошло это при закрытых дверях: посвящены были лишь самые высшие чины в стране.

Публично же о кандидатуре нынешнего лидера КНДР было объявлено лишь после смерти его отца. В результате первые годы правления Ким Чен Ына, пока он закреплялся у власти путем жесточайших репрессий против несогласных, были довольно беспокойными.

Поэтому, возможно, Ким Че Ын, представляя свою дочь стране и миру заранее, надеется облегчить ей начальный период правления, когда для этого придет время.

Или же у нынешнего руководителя страны могут быть проблемы со здоровьем, и ему осталось жить меньше, чем можно было бы предположить.

Но, разумеется, ни одну из этих версий подтвердить невозможно.

Еще одна версия: Ким Чен Ын хочет дать время глубоко патриархальному обществу Северной Кореи привыкнуть к мысли о том, что управлять им будет женщина. При этом и сейчас несколько высоких постов в правительстве занимают женщины, включая его сестру Ким Ё Чжон (заместителя отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи).

Но Джеймс Фретвелл, аналитик американского сайта NK News, посвященного происходящему в Северной Корее, считает что пол наследницы не должен стать проблемой в этой стране.

"Хотя в северокорейском обществе действительно доминируют мужчины, в нем в первую очередь доминирует династия Кимов, — сказал он в интервью Би-би-си. — Именно ее родословная, в первую очередь она, делает ее потенциальным кандидатом в лидеры страны. Было бы более удивительно, если бы кто-то не из этой семьи смог забраться на верхушку власти".

Но при всем при этом, чтобы утвердиться в качестве лидера перед народом, военными и элитой, женщине нужно будет приложить немало усилий.

Готовят ли именно Ким Чжу Э на эту роль? Это далеко не гарантировано. Но с каждым ее новым появлением уверенности все прибавляется.