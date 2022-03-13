ЮНЕСКО призывает обеспечить защиту объектов культурного наследия на Украине
Foto: Shutterstock

Из-за войны на Украине страдают и нарушаются культурные связи. Государственный Эрмитаж попросил два миланских музея Палаццо Реале и "Галерея д'Италия" вернуть 25 картин, переданных для выставок. Среди них — работы Тициана "Портрет молодой женщины" и Джованни Кариани "Искушение (Старик и молодая женщина)", сообщает телеканал Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ЮНЕСКО, по мере того, как российские войска приближаются к Киеву, растут опасения относительно сохранности объектов культурного наследия.

Лазар Элунду, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО: "Есть участок, который для нас представляет большую озабоченность в городе Киеве, являющийся объектом Всемирного наследия. Здесь находятся два очень важных ансамбля: Софийский собор, а также Киево-Печерская лавра. Эти два места являются своего рода свидетельством зарождения Русской православной церкви".

Директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал страны-члены организации, среди них и Россия, уважать международное право и "не нацеливаться на важные культурные объекты, расположенные на Украине".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя