ЮНЕСКО призывает школы всего мира запретить использование смартфонов на уроках

В своем новом докладе ЮНЕСКО предостерегает от чрезмерного использования технологических устройств, главным образом, смартфонов и компьютеров. Об этом сообщает Euronews.

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Эксперты организации убеждены: их нужно применять в меру, только по назначению, и руководить процессом должен квалифицированный преподаватель.

"Цифровая революция имеет неизмеримый потенциал. И сегодня звучат призывы о том, что она должна регулироваться в обществе. Точно так, нужно быть внимательным к тому, как ее технологии используются в сфере образования. Их использование должно быть направлено на повышение качества обучения и на благо учащихся и преподавателей, а не во вред им", — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Авторы доклада признают, что новые технологии могут быть полезны в учебном процессе для освоения определенных навков и получения знаний в конкретных научных областях. Но школам следует регламентировать эту сферу, чтобы избежать пагубного воздействия на детей.

"Данные крупномасштабных международных исследований, например, PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), свидетельствуют о негативном влиянии чрезмерного использования ИКТ на успеваемость учащихся", — говорится в отчете.

Даже простое нахождение рядом с мобильным устройством отвлекает школьников, считают в ЮНЕСКО. Отмечается, что в каждой четвертой стране мира смартфоны в школах запрещены.

В списке фигурируют Франция, которая ввела эту меру в 2018 году, Италия, где учителя забирают смартфоны учеников в начале дня. В 2024 году к ним присоединятся Финляндия и Нидерланды.

ЮНЕСКО рекомендует ввести глобальный запрет на использование смартфонов в школьных классах.

"Нам необходимо извлечь уроки из наших прошлых ошибок при использовании технологий в образовании, чтобы не повторять их в будущем", — заявил Манос Антонинис, соавтор отчета.