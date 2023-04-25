Юристы потребовали от Конституционного суда РФ отменить статью о "дискредитации" армии

Юристы организации "ОВД-Инфо" обратились в Конституционный суд РФ с требованием отменить административную статью о "дискредитации" российских вооруженных сил.

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В "ОВД-Инфо" сообщили "Медузе", что всего в суд будут поданы 20 жалоб (на момент написания новости 10 из них уже поданы) по делам, которые связаны с административным преследованием за одиночные пикеты, посты в соцсетях и надписи на одежде.

По данным "Медиазоны", всего в России возбудили не менее 6561 дела по административной статье о "дискредитации" армии. Статья 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей (1100 евро) для граждан, до 300 тысяч рублей (3300 евро) для должностных лиц и до миллиона рублей (11000 евро) для юридических лиц

В жалобах юристы называют статью о "дискредитации" армии дискриминационной, поскольку она запрещает высказывать антивоенные убеждения и любые критические суждения о вооруженных силах РФ. Она также нарушает закрепленные в Конституции принципы свободы слова, свободы совести и свободы собраний.

В суд обратились Виолетта Фицнер, Мария Немова и Полина Куракина ("ОВД-Инфо"). В работе над жалобами также участвовали Ольга Подоплелова ("Русь сидящая"), Григорий Вайпан и Жаргал Будаев ("Мемориал").

Обращение поддерживают юристы Сергей Подольский, Антон Аптекарь, Мария Эйсмонт, Екатерина Раева, Мария Терехова, Евгения Рыжкова и Николай Бобринский.

Статью о "дискредитации" российской армии добавили в КоАП вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Аналогичная статья появилась и в Уголовном кодексе (до семи лет лишения свободы). Кроме того, в УК внесли статью о распространении "фейков" про армию (до 15 лет колонии).

В середине апреля "Медиазона" сообщила, что за 2022 год в суды поступило 5622 административных протокола о "дискредитации" армии. Было назначено 4439 штрафов на общую сумму более 150 млн рублей (1,67 млн евро).