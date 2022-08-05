Южная Корея отправила к Луне свой первый орбитальный аппарат

В пятницу Южная Корея стала седьмой страной в мире, присоединившейся к конкурентной гонке по запуску космических кораблей к Луне, отправив к спутнику Земли свой первый орбитальный аппарат с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

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KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter) (его еще называют "Данури", что в переводе с корейского означает "Наслаждайтесь Луной") был запущен с мыса Канаверал во Флориде в 19:07 по местному времени. Примерно через 45 минут зонд успешно отделился от 549-тонной ракеты Falcon 9.

"Это очень важный этап в корейской истории исследования космоса, — заявил глава Корейского института аэрокосмических исследований (где был разработан аппарат) Ли Санг-Рюл. — Если мы будем более решительно настроены развивать технологии для космических путешествий, в ближайшем будущем мы сможем достичь Марса и астероидов".

"Патфайндер" (англ. "следопыт") выйдет на лунную орбиту через 4,5 месяца и начнет свою окололунную миссию в январе. Исследование займет около года, однако его срок может быть продлен.

Согласно плану миссии, аппарат будет искать возможные посадочные площадки на Луне, а также тестировать беспроводной интернет путем трансляции видео песни Dynamite группы BTS в стиле К-pop.

На орбитальном аппарате установлена высокочувствительная камера ShadowCam, предоставленная НАСА. Эта камера будет делать снимки содержимого кратеров на полюсах Луны, где постоянно лежит тень. Так ученые надеются оценить наличие и объемы льда в кратерах.

В июне этого года Южная Корея успешно запустила в космос ракету-носитель собственной разработки, "Нури", которая вывела на орбиту Земли испытательный спутник (КНДР вывела на орбиту свой спутник в 2012 году).

Правительство Южной Кореи намерено отправить зонд на поверхность Луны к 2031 году.

Россия, США, Китай, Япония и другие страны (в том числе ЕС) уже в ближайшие 15-20 лет обещают построить на Луне постоянную инфраструктуру, необходимую для подробного изучения спутника Земли и добычи там полезных ископаемых.

"Патфайндер" — первый из череды космических аппаратов, которые, как ожидается, отправятся к Луне в следующем году. Индийская межпланетная станция "Чандраян-3" рассчитывает отправить на поверхность Луны посадочный модуль и луноход. Миссия НАСА "Артемида" совершит беспилотный полет вокруг спутника Земли в рамках подготовки к высадке туда людей в 2025 году.