Южная Корея планирует сократить выбросы CO2 до 40%
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Правительство Южной Кореи заявило в пятницу, что увеличит цель по сокращению выбросов парниковых газов с 2030 году — с 26,3% до 40%, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году, сообщает Reuters.

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил "новый зеленый курс", направленный на то, чтобы помочь стране оправиться от пандемии COVID-19, при этом работая над достижением цели по нулевым выбросам к 2050 году.

"Мы живем в беспрецедентную эпоху, которую прежде никогда не видели и о которой никогда не слышали", — сказал председатель президентского комитета по углеродной нейтральности Чон Ы-Чан. Он отметил, что, по данным Межправительственной группы по изменению климата, человечество живет при более высокой концентрации CO2 в атмосфере, чем когда-либо.

Эко-активисты поприветствовали обещания Южной Кореи сократить выбросы, но посчитали цель недостаточной. Организация Solutions for Our Climate из Сеула заявила, что Корея безответственно полагается на сокращения выбросов в других странах, и что для достижения целей Парижского соглашения страна должна сократить выбросы как минимум до 59% к 2030 году.

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Парижское соглашение Южная Корея
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