Южная Корея, США и Япония развернули учения в Японском море

Совместные учения по морской противоракетной обороне Южной Кореи, США и Японии проводятся на фоне нового обострения ситуации на Корейском полуострове.

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Южная Корея, США и Япония развернули в международных водах Японского моря учения по морской противоракетной обороне. В маневрах в понедельник, 17 апреля, участвуют более 60 южнокорейских военных самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16, а также около 40 самолетов ВВС США, включая истребители F-16, штурмовики корпуса морской пехоты A-10 и F-35B, реактивные самолеты FA-18. Кроме того, в них задействованы южнокорейский эсминец Yulgok Yi I, американский ракетный эсминец USS Benfold и японский Atago.

Совместные военные учения направлены на углубление сотрудничества в области безопасности и более эффективное противостояние растущим ракетным угрозам со стороны КНДР, сообщили ВМС Южной Кореи. Их целью является повышение оперативной совместимости и комбинированных оперативных возможностей истребителей трех стран.

Усиление дипломатического и военного сотрудничества

Маневры проводятся спустя несколько дней после договоренности в Вашингтоне по итогам трехсторонних переговоров о проведении регулярных учений по противоракетной обороне и противолодочной обороне в рамках расширения дипломатического и военного сотрудничества.

С начала года Северная Корея провела целый ряд ракетных учений и вновь выступила с угрозами ядерного удара, что привело к новому обострению обстановки на Корейском полуострове. В частности, 13 апреля был произведен испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-18" ("Хвасонпхо-18"), лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытанием на месте. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.