За 10 лет в России в разы выросло количество "шпионских" дел

Если в 2009 году в России было вынесено 10 приговоров по статьям, связанным с работой контрразведки, то в 2019 году - уже 62. Ситуация ухудшилась после аннексии Крыма.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Количество приговоров в российских судах по делам, связанным с деятельностью контрразведки, за последние 10 лет увеличилось в 6 раз. Это следует из статистической сводки "Медиазоны", опубликованной во вторник, 7 июля, и основанной на данных судебного департамента при Верховном суде РФ. Речь идет о статьях Уголовного кодекса РФ о разглашении гостайны, госизмене, шпионаже и незаконном допуске к гостайне.

В частности, в 2009 году за разглашение гостайны и госизмену были в общей сложности осуждены 10 человек, а за шпионаж и незаконный доступ к гостайне приговоров не было вовсе. А в 2019 году по "шпионским" статьям были осуждены уже 62 человека: за госизмену - 8, за шпионаж - 3, за незаконный доступ к гостайне - 5 и за разглашение гостайны - 46.

Число приговоров по шпионским статьям сильно выросло после аннексии Россией Крыма в 2014 году, отмечает "Медиазона".

Дело Сафронова

7 июля в Москве был задержан 30-летний журналист Иван Сафронов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Следствие считает, что Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м передал чешской спецслужбе секретные сведения о поставках вооружений России на Ближний Восток и Африку. Причем чешская разведка была прикрытием для разведки США, полагают следователи.

Адвокат Иван Павлов признал, что в России по делу о госизмене практически не оправдывают, однако надеется, что времена изменятся. "Я надеюсь, что сейчас вы сможете продемонстрировать власти свою реакцию на дело Ивана Сафронова. Одного Ивана (Голунова. - Ред.) вы уже отбили, отбейте еще второго", - обратился он к журналистам.