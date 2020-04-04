За 24 часа в США от COVID-19 скончались почти 1500 человек

За прошедшие 24 часа в США скончалось рекордное число пациентов, зараженных вирусом SARS-СoV-2, сообщает Deutsche Welle.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, умерло 1480 пациентов, а общее число жертв пневмонии COVID-19 с момента начала эпидемии в этой стране составило 7406 человек. Общее число зараженных коронавирусом в США приближается к 300 тысячам.

Президент США Дональд Трамп своим указом запретил экспорт медицинского оборудования, которое может использоваться в борьбе с пандемией коронавируса. Американским производителям запрещено экспортировать респираторы N95, хирургические маски и перчатки, а также иные предметы личной защиты. "Все это сейчас требуется в Соединенных Штатах", — заявил Трамп.

Трамп посоветовал согражданам носить защитные маски. Эта рекомендация касается тканевых масок, которые можно самостоятельно изготовить дома. Медицинские маски следует оставить врачам, отметил Трамп. Он добавил, что ношение масок является добровольным. "Я для себя решил этого не делать", — заявил глава Белого дома. Ранее в министерстве здравоохранения США придерживались другой точки зрения и рекомендовали не носить маски.