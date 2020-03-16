За двое суток на границе Эстонии выявлено 89 потенциально опасных пассажиров

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в ночь на субботу на границе введены дополнительные проверки, в ходе которых у въезжающих в страну людей выясняют маршрут следования и возможное соприкосновение с зараженными.

Об этом пишет rus.postimees. На своей странице в социальных сетях полиция уточнила, что за два дня в Таллиннском аэропорту, портах, а также на эстонско-российской и эстонско-латвийской границе были заполнены почти 31 500 анкет, из них у 49 человек выявлены симптомы болезни, а 40 человек соприкасались с носителями вируса.

Полиция направила всех их на дальнейшую проверку или консультацию.