За "Европу без меха" подписались 1,7 млн человек, латвийцы - самые активные

Инициатива защитников животных "Европа без меха" набрала 1 миллион 700 тысяч подписей, и теперь ее рассмотрит Еврокомиссия. При этом по доле подписей среди населения страны Латвия заняла в ЕС первое место — петицию поддержало почти 4% жителей, сообщает rus.LSM.

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"Цель инициативы — остановить отрасль, которая причиняет животным много страданий и без которой в наши дни можно спокойно обойтись", - сообщает представитель общественной организации Dzīvnieku brīvība Алисе Редвиня.

"Сегодня мех можно легко заменить искусственными материалами. Но по-прежнему животные, которых мы убиваем для производства натурального меха, проводят всю свою жизнь в этих тесных клетках, страдают, сходят с ума, кусают друг друга, испытывают сильный стресс. Потому что эти животные не одомашнены. У них есть инстинкты, как у диких животных. Они очень хотят бегать, охотиться, плавать — и они очень страдают, если их этого лишают", - сказала она.

Теперь в течение нескольких месяцев подписи будут проверять — скорее всего, часть из них окажутся недействительными. Должен остаться как минимум миллион действительных подписей. После чего они будут переданы в Европейскую комиссию. Если инициативу утвердит и Европарламент, то во всем Евросоюзе будут запрещены зверофермы и импорт натурального меха из других стран, говорят в обществе Dzīvnieku brīvība.

Согласно поправкам к закону о защите животных, принятым Сеймом 22 сентября 2022 года, в Латвии выращивание животных исключительно или главным образом с целью получения меха будет запрещено с 2028 года. Первоначально предлагался крайним сроком 2026 год, но депутаты согласились дать предпринимателям отсрочку, чтобы те успели переориентировать свой бизнес. До того на ввоз пушных зверьков был введен запрет из-за пандемии Covid-19 — норки оказались носительницами вируса, — однако этому предшествовала большая дискуссия о том, насколько пушной бизнес вообще этичен, учитывая вскрывшиеся факты жестокого обращения с норками на зверофермах и скудные налоговые поступления в госказну от занятых в этой сфере предприятий.

В Сейм уже передан соответствующий законопроект о запрете пушного звероводства в Латвии. В 2026 году зверофермы будут запрещены в ряде стран Европы, в частности в Эстонии.