За год при переходе через линию разграничения в Украине погибло 27 человек

В 2019 году при пересечении границы между подконтрольными и неподконтрольными Киеву частями Донецкой и Луганской областей Украины погибло 27 человек. Об этом во вторник, 14 января, написал в своем Facebook правозащитник и основатель общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский. Эти данные, по его словам, были получены сотрудниками Офиса омбудсмена Украины. Лисянский отметил, что большинство погибших составили люди пожилого возраста.

Правозащитник отметил, что неоднократно обращался к местным и центральным властям Украины с требованием обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на контрольно-пропускных пунктах Луганской и Донецкой областей. СМИ постоянно сообщают о больших очередях и сложности прохождения контроля на линии разграничения. До ноября 2019 года единственный на всю область пешеходный контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в поселке Станица Луганская проходил по полуразрушенному мосту, преодолеть который было нелегкой задачей для пожилых людей.

В ноябре 2019 года был закончен ремонт разрушенного в 2015 году моста. Присутствовавший на открытии моста после ремонта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для танков мост слишком узкий, "зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одного бока на другой".