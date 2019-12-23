За год в Латвии реконструировали и обновили 476 км дорог

В сети автодорог в этом году были проведены работы по реконструкции и обновлению покрытия дорог, общая протяженность которых составила 476 км, проинформировали агентство LETA в Министерстве сообщения.

Строительные работы завершены на 326,32 км автодорог, в том числе реконструкция произведена на 15,64 км главных государственных автодорог и 77,65 км региональных государственных автодорог, а покрытие восстановлено на 3,4 км главных государственных автодорог, 133,31 км региональных государственных автодорог и 96,32 км местных государственных автодорог.

Работы по содержанию были проведены на 20 066 км государственных автодорог.

Министерство сообщения подчеркнуло необходимость продолжать совершенствовать инфраструктуру автодорог, однако указало на то, что в следующем году инвестиции в дорожную инфраструктуру существенно уменьшатся, потому что завершится нынешний этап европейского софинансирования.