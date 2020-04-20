За минувшие сутки в Эстонии коронавирус был диагностирован у 7 человек

Как сообщил Департамент здоровья Эстонии, за последний сутки в стране было выявлено 7 новых носителей Covid-19.

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За последний день в Эстонии сделали 602 теста на коронавирус, из них 7 оказались положительными. Всего в Эстонии на данный момент сделано 40 930 теста, из них 1535 или 3.8% положительные.

По данным на утро 20 апреля, на лечении в больнице находятся 128 человек, из них 9 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Самому молодому среди тех, кто сейчас лежит в больнице, 19 лет. Самому старшему — 100 лет. Из больниц выписаны 165 человек. Смертей за последнюю ночь не было. Всего от коронавируса скончались 40 человек.