За минувшие сутки в Эстонии прибавилось 58 новых инфицированных Covid-19

За минувшие сутки в Эстонии было выполнено 810 тестов на выявление коронавируса, из них 58 оказались позитивными. С начала эпидемии Covid-19 в Эстонии от болезней, вызванных вирусом, скончались 13 человек.

Об этом в субботу утром сообщил BNS департамент здоровья. По данным регистра народонаселения, за минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования было выявлено на острове Сааремаа — 36, в Харьюском уезде девять, в Ида-Вирумаа четыре, в Тартуском уезде два и в Пярнуском уезде также два случая, еще по одному позитивному тесту было выявлено в Йыгеваском, Ляэне-Вируском, Валгаском и Вильяндиском уездах. Данные еще одного инфицированного человека пока выясняются.

Всего на сегодняшний день в Эстонии сделано уже 19 091 тест, из них 1018 или 5% были позитивными. По состоянию на субботу, 4 апреля, в Эстонии с диагнозом коронавирус госпитализированы 113 пациентов, из них 20 помещены под аппараты искусственной вентиляции легких.